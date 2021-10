Tenia tres finales y si bien perdió en la más importante de estas, de momento su cargo no corre peligro. Desde Madrid llega la última hora del futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona, donde de momento no habrá cambios pero en donde Joan Laporta pone una nueva fecha para saber si el neerlandés llega o no al mes de junio.

MARCA es quien asegura que luego de otra larga reunión en las oficinas del Camp Nou post derrota por 1-2 ante Real Madrid, desde la junta directiva tienen decidido darle un nuevo margen de confianza a su entrenador. Laporta y compañía consideran que la recuperación de varios efectivos como Ansu Fati o Sergio Agüero ha sido importante para un Koeman que mejoró la imagen del equipo y al que si bien le queda trabajo por delante, ha dado muestras de carácter en los últimos 7 días.

ver también Xavi sigue rompiendo marcas en Qatar mientras espera la llamada del Barça

Sumado a esto, los incidentes y agresiones hacía el entrenador a la salida del estadio por parte de algunos hinchas indignaron al club, quienes ya mostraron su apoyo al entrenador y pretenden meterlo en una burbuja para que pueda llegar a su nuevo fecha de ‘caducidad’ sin agentes externos que condicionen su actuación como entrenador.

La nueva fecha límite de Koeman

En Barcelona entienden que más allá de las formas, una derrota contra Real Madrid está en los papeles de todos. Dicho esto y con el objetivo de prenderse en todas las competiciones, el medio de la capital afirma que el holandés tendrá que ganar todo de aquí hasta el 2 de noviembre para llegar a final de temporada. La tercera plaza en la Champions y el noveno lugar en LaLiga obligarán a Koeman a vencer en sus tres próximas finales.

Rayo en Vallecas el miércoles, Alavés el sábado en el Camp Nou y la vista a Dinamo Kiev el próximo 2 de noviembre serán las últimas pruebas para saber si Ronald Koeman llega o no a final de temporada con un Barcelona donde la figura de Xavi Hernández sigue ganando fuerza en la directiva.