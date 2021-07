Joan Laporta se reunión casi dos semanas atrás con el presidente de LaLiga Javier Tebas de cara a pedirle una mano con el fichaje de Messi. Consciente de que la masa salarial del club sigue siendo el principal impedimento para su regreso al Barcelona, el máximo dirigente de los Culés solicitó ayuda al ente regulador del fútbol español. Una que no solo fue negada por entonces si no que ha hecho que ahora el dirigente vuelva a mandar un mensaje que no gustará del todo a los blaugranas.

Por medio de una entrevista con el periodista Ramón Álvarez de Mon, el presidente de LaLiga se mostró tajante ante los rumores que aseguraban que había cambiado de opinión en cuanto a ayudar a Barcelona con el fichaje de Messi, quien cumple hoy dos semanas cómo agente libre luego de finalizar su contrato con el equipo Culé.

"No haré la vista gorda con el fichaje de Messi, no la haré, es imposible, aquí hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho que tienen los clubes, y hay que salvaguardar la integridad de LaLiga", empezaba Tebas sobre si haría una excepción tratándose del Barcelona y el astro argentino.

Los riesgos de despedir a un futbolista

Es una de las opciones comentadas por la prensa de cara a cortar con los gastos que ahora mismo tienen al club en vilo. Lejos de verlo cómo una posibilidad viable, Tebas quiso mandar un mensaje para quienes piensan que entregarle la carta de libertad a un futbolista, significa renunciar a su salario de manera inmediata.

“Hay que examinar claramente todo, y si a un jugador lo despide y tiene 23 años se estudiará. Para el límite salarial no hay beneficio despedir a alguien que luego te va a demandar", comentaba el presidente de LaLiga sobre lo hecho por el club con Matheus Fernandes, quien analiza tomar acciones legales contra Barcelona luego de que la institución le diese la carta de libertad para reducir costos en los sueldos.

Para terminar aseguró que espera ver a Messi durante muchos años más en LaLiga y dio su opinión en cuanto a los rumores que relacionan al argentino con Manchester City o PSG: “Creo que no hay ofertas concretas por el y es algo positivo. Estoy seguro de que quiere quedarse en Barcelona”.