El pasado 2 de julio llegaban las últimas informaciones sobre la batalla entre Superliga y UEFA, quienes tras la creación del proyecto para derrocar a la Champions cómo máxima competición del fútbol europeo viven una auténtica batalla en todos los frentes. En las últimas horas se ha conocido que Florentino Pérez y compañía, se llevan un nuevo round.

Y es que el Juzgado Mercantil número 17 de Madrid ha confirmado las informaciones que llegaban sobre la no exclusión o sanción de los tres clubes que se mantienen en la Superliga por parte de UEFA. Ceferin pretendía juzgar a las instituciones por medio de la justicia deportiva argumentando que se ponían en juego los intereses del máximo ente del fútbol europeo. Desde la capital española han rechazado su recurso.

A22 Sports Management, el salvavidas de Florentino

Será un nombre que tendremos que grabarnos para los próximos meses. Real Madrid, Juventus y Barcelona fueron los únicos que hicieron oídos sordos a las presiones de todo el mundo del fútbol y A22 Sports Management, es su principal escudo ante las sanciones o imposiciones que quiere realizar Ceferin.

Esta asociación juega un papel muy importante en la lucha Superliga vs. UEFA. Cómo habíamos contado, Ceferin pretendía juzgar a los clubes mediante justicia deportiva y no ordinaria, algo que luego de los dictámenes del Juzgado Mercantil número 17 de Madrid será imposible. Desde la capital española aseguran que esta asociación puede entrar en la demanda alegando tener intereses económicos y de imagen en la causa, por lo que de momento no serán los tribunales del fútbol europeo quienes puedan ser los únicos jueces.

La medida supone un nuevo golpe de la Superliga a UEFA, quien sabe que de momento la causa deberá permanecer en la justicia ordinaria y por ende, podría llegar a la Unión Europea. Varios medios cómo MARCA aseguran que es esta justamente la intención de Florentino Pérez, quien buscará que en Bruselas se miren a fondo las cuentas y acciones del ente. La batalla por el control del fútbol europeo está lejos de terminarse.