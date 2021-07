El escándalo BarçaGate está que arde. Los juicios continúan alrededor de las empresas que protegían a la figura de Josep María Bartomeu en medio de las polémicas que envolvían su gestión. En las últimas horas, una figura más que asociada al caso justificó lo hecho asegurando que Joan Laporta y Pep Guardiola le hacían daño al club desde afuera.

Carlos Ibáñez, propietario de la empresa I3 Ventures y principal responsable de la difamación en redes a las figuras cercanas al mundo Barça para proteger a Bartomeu, pasó por los juzgados de Barcelona para seguir dando explicaciones de la trama de corrupción que sacase a la pasada dirigencia del club.

Agencia EFE fue la encargada de divulgar los dichos de Ibáñez ante las autoridades, donde siguió explicando los mecanismos utilizados por Bartomeu: "Hay 20.000 'bots' (perfile falsos) que atacan al Barça o a Bartomeu y que detrás hay otras cuentas que apoyan a Laporta, Víctor Font, Roures o Mediapro".

"Defiendo que I3Ventures no tiene causas en las que fue encontrado culpable por corrupción, por lo que no parece que tenga demasiada entidad moral", aseguraba el empresario en un escándalo que implica contratos en negro pagados por Bartomeu que superan los dos millones de euros y que no fueron notificados a la junta directiva ni a los socios.

Laporta y Guardiola

"Los canales (páginas de Facebook), todo lo que se decía en cada uno, cuáles eran las acciones que se llevaban adelante, mostrar cuáles eran los rendimientos que tenían los canales y cuáles eran los temas que se llevaban adelante en cada proyecto. Cuando el Barça nos rescinde, le decimos que es injusto y no hay motivo para que rescinda. En ese momento, haciendo referencia a la importancia del servicio, se nos solicita que continuemos trabajando 30 días", explicaba Ibáñez sobre los montos que todavía no habrían sido pagados.

Lo más sorprendente de sus declaraciones pasó por asegurar que Barcelona les pedía controlar el impacto de las declaraciones de hombres cómo Guardiola o Laporta, quienes dejaban en mal estado la imagen del presidente: "Teníamos que controlar el daño reputacional. Lo estaban atacando y desprestigiando".