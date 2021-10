Lejos de sentirse pequeño o vulnerable, Ronald Koeman se quedó a gusto en una conferencia de prensa donde las preguntas alrededor de su continuidad en Barcelona acapararon toda la jornada. El holandés aceptó todas las preguntas sobre su futuro y se mostró más que enojado con quienes le ven fuera. Varios dardos a Laporta en sus palabras.

El entrenador sabe que salvo un milagro, el de mañana será su último partido en la dirección técnica del Barcelona. Si bien no podrá estar en el Wanda por sanción, Koeman mostró su cara más molesta por todo lo que envuelve un club que empieza a ser insostenible. Estas fueron sus declaraciones más destacadas.

ver también Los onces que se perfilan para Atlético de Madrid vs. Barcelona

¿Falta de respeto a su figura?

Sobre su mejor momento al frente del club aseguró más que enojado con la prensa y los rumores de una salida: "¿Tengo que contestar? Parece que ya estoy fuera. El mejor momento, la firma. El peor, la marcha de Messi. En cuanto a sensaciones, sinceramente podría estar mejor en estos momentos”.

"No hace falta contestar. ¿Tú lo piensas? No es cuestión de ser bueno o malo, sino del trato hacia mí. ¿Otro entrenador sacaría más partido a este equipo? No sé. ¿También tengo que hablar por otro entrenador?. Si yo tuviese la bolsa del dinero, Messi estaría aquí. Y otros jugadores que traería para jugar dominando", continuaba Koeman.

Dardos a Laporta

No se va a calificar: "Estoy harto de defenderme a mí mismo. Cualquiera puede analizar la situación del club y del equipo. Hemos asumido cambios por parte del club. Lo de poner notas, para vosotros. Seguro que habrá gente que piensa que esto es una falta de respeto. Otros pensarán que se necesita tiempo... Un día me gustaría hablar bien de lo que yo pienso".

“No voy a contestar si tengo relación con Laporta. A mí nadie me ha dicho nada sobre un último partido. Es verdad que el presidente estuvo aquí esta mañana, pero no lo he visto porque estaba preparando el partido. No me ha dicho nada, pero tengo orejas, tengo ojos y sé que se filtran muchas cosas", cerraba Ronald Koeman en su rueda de prensa más dura.