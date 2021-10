Barcelona vs. Real Madrid: las portadas de los medios españoles tras el triunfo de los Merengues en el Camp Nou

Real Madrid se hizo fuerte en Barcelona para ganar un nuevo Clásico del fútbol español. Los de Carlo Ancelotti golpearon en el momento justo para llevarse un nuevo choque gigantes en LaLiga contra el rival de toda la vida. Los medios españoles amanecen con portadas que explican el momento de las dos potencias del fútbol de península.

Si bien no contó con las figuras de otros años e incluso esto se apreció en un Camp Nou que volvió a no contar con un 100% de aforo, Barcelona vs. Real Madrid marcó de nuevo la agenda de un domingo marcado por los Clásicos en el viejo continente. Con goles de David Alaba y Lucas Vázquez, los hombres de Carlo Ancelotti se impusieron a un tanto del Kun Agüero para ganar por cuarta vez consecutiva ante su máximo rival.

Dos estilos de portada

“Letal Madrid, El Madrid ruge, Sin Pegada e Impotencia”, fueron los titulares escogidos por MARCA, AS, Mundo Deportivo y Sport para describir los dos sentimientos que dejó un nuevo Clásico en España. Los Merengues mostraron su categoría para este tipo de encuentros mientras que en la ciudad condal queda claro que hay trabajo de sobra para Koeman.

Esos dos contragolpes del Real Madrid y su resultado final es lo que más han expuesto desde la prensa ibérica en lo que son las primeras horas de resaca tras el Clásico. Barcelona tuvo actitud, ganas y por momentos pudo imponer hasta tres cuartos ese estilo que su entrenador pretende, pero las armas para completar la obra están lejos de ser todavía una garantía.

Así amanece España luego de lo que fue el enfrenamiento número 246 entre los gigantes de LaLiga. La impotencia de uno y la pegada del otro, los temas principales de los medios en una mañana donde pese a la salida de sus figuras y en plena jornada marcada por los grandes choques, Barcelona y Real Madrid volvieron a paralizar el planeta.