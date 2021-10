La 'crisis' de un lado de Manchester sigue haciendo ruido. La última derrota de Manchester United a manos de Leicester no sólo acabó con una racha de 29 partidos de Premier League sin perder fuera de casa, sino que ahora el equipo está en la mira de las críticas. Ole Gunnar Solskjaer aparece como el gran culpable al no poder encontrar un equilibrio en el once ideal tras la llegada de Cristiano Ronaldo.

Manchester United ya está fuera de los clasificados a los torneos continentales y Solskjaer se juegará su puesto partido a partido en lo que viene. Sólo suma una victoria de los últimos cinco partidos disputados, pero en Premier League acumula tres partidos sin ganar y la 'crisis' crece con cada resultado en contra.

ver también Posible 11 Manchester United vs Atalanta

Pero, lo más preocupante para los 'Diablos Rojos' es que el equipo no aparece, no hay una idea de juego ni tampoco hay conexión entre líneas. Paul Pogba lo resumió tal cual. "Hay que encontrar la táctica adecuada y aferrarse a ella, tenemos que ser más maduras y jugar con más arrogancia. Tenemos que cambiar", sentenció luego de la derrota 4-2 ante Leicester del pasado fin de semana.

¿Es Cristiano Ronaldo parte del problema en Manchester United?

Manchester United cuenta con demasiadas opciones en el ataque, pero no logra que todos puedan conectarse bien. Y es que uno de los grandes problemas es la integración de Cristiano Ronaldo a esta estructura de equipo. Para poner un ejemplo, la inclusión del portugués ha hecho que el propio Pogba no tenga un lugar fijo en el campo y las críticas al respecto han aparecido de parte de ciertos analistas ingleses.

Cristiano Ronaldo y Paul Pogba en Manchester United (Getty)

El exfutbolista Jamie Carragher dio su punto de vista al respecto. "No puedes jugar con cinco atacantes, no puedes. En cuanto entra Ronaldo, Pogba debe jugar en el centro del campo para que todos encajen... y no es centrocampista con el United. No veo la idea de Solskjaer, no veo el plan. ¿Son un equipo que presiona? No, seguro que no con Ronaldo en el equipo", sentenció en Sky Sports.

En este sentido, CR7 puede ser inconveniente del cual Solskjaer deberá encontrar una solución para que todas esas piezas en ataque puedan dar resultado y no se lo lleven a él del cargo. "Ole debe resolver este problema esta semana. Está bajo una gran presión, pero el club no va a prescindir de él. No voy a formar parte del espectáculo y pedir su destitución, pero la presión crece", apuntó Gary Neville.