Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre. Luego de iniciar la temporada con las expectativas al máximo, los resultados no han sido los esperados para los Red Devils. Uno de los grandes apuntados por la actualidad del club es Jadon Sancho, quien fue uno de los fichajes bomba del mercado y aún no responde en la cancha.

Las expectativas con Manchester United eran sumamente altas tras los fichajes de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphael Varane. No obstante, los Red Devils solo han ganado 4 de sus 8 partidos jugador por la Premier League. Uno de los que ha estado a un bajo nivel sobre el césped ha sido el ex Borussia Dortmund.

Sancho llegaba a Old Trafford como una de las joyas del mercado de pases. El extremo firmó luego de que el club inglés pagara 85 millones de euros, habiendo registrado 50 goles y 64 asistencias en 137 partidos con Borussia Dortmund. No obstante esto, de momento, no lo ha trasladado al Teatro de los Sueños.

El atacante ha tenido aparición en 10 encuentros en todas las competencias con el ManU, y hasta el momento no suma ni goles ni asistencias. Esto ha hecho que muchas críticas caigan sobre el juvenil británico. Ya incluso hay dudas en el vestuario del club sobre si el jugador fue una decisión de mercado acertada.

Fuente: Getty

Incertidumbre en el camerín

Según informó Duncan Castles en The Transfer Window Podcast, los jugadores de Manchester United han mostrado preocupación por el complicado momento que atraviesa Jadon Sancho. Muchos se preguntan si este podrá adaptarse al juego de la Premier League luego de estas primeras impresiones.