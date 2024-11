Garnacho ya mejora los inicios de Cristiano Ronaldo en Manchester United

Manchester United tiene oficialmente al nuevo CR7. Garnacho ya mejora los inicios de Cristiano Ronaldo en Old Trafford.

Alejandro Garnacho sigue aspirando a ser el heredero de Cristiano Ronaldo en Manchester United. No es una frase al aire y sí la confirmación de diversos números que hacen a entender al argentino como una estrella en potencia por Manchester United. El ex Atlético Madrid mejora los registros de CR7 en su tercera temporada por Old Trafford. Compañeros y entrenador se rinde a su presente en la Premier League.

La victoria por 3-0 ante Leicester confirmó el gran momento de Garnacho. Un derechazo del argentino cerró la goleada previa al arribo de Ruben Amorín por Old Trafford. Alejandro suma ya 7 goles y 4 asistencias de lo que vamos de su tercera campaña por Manchester United. Cristiano Ronaldo cerró esta en el 2006 con 12 tantos y 7 pases de gol. Con 3620 minutos menos que CR7 en Reino Unido, el argentino mejora incluso los promedios de aportación al marcador que tendría quien fuese el último Balón de Oro de los Red Devils.

Las cuentas son claras. En la campaña 2005/2006, tercera de CR7 en Inglaterra, Cristiano asistía o marcaba cada 220 minutos en el equipo de Sir Alex Ferguson. Garnacho todavía tiene camino por delante, pero hasta la fecha suma tantos al marcador cada 166. Es el año de su irrupción, de hacerse dueño de un equipo que nuevamente vivirá un cambio de DT y que se deshace en elogios a un joven que con solo 20 años hace a más de uno frotarse las manos en Old Trafford.

“Garnacho marcó un golazo…Pero no lo celebró como debía porque cree que ha perdido la confianza de algunos aficionados…Le dije que la gente siempre se quejará…Pero a mucha gente le gustas y disfruta lo que haces”, reflexiona incluso un Bruno Fernandes que tras su doblete vs. Leicester, quiso elogiar a un Garnacho que ya vive su año más participativo en Manchester United.

Garnacho empieza a superar los registros de CR7 en Manchester United: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo cerró sus primera tres temporada en Manchester United con 27 goles y 16 asistencias. Con más de media campaña por delante, Garnacho ya tiene en sus registros 23 tantos y 13 asistencias. Queda mucho por supuesto, esto debe traducirse en títulos y las expectativas son enormes, pero Alejandro sigue justificando el slogan de heredero del crack portugués en cada jornada por Reino Unido. Seducir a Amorín para seguir en el once, el próximo gran desafío del nacido en Madrid.

ver también Más de 100 millones de euros: Garnacho, en el top ten de los futbolistas sub 21 más cotizados del mundo

Van Nistelrooy, otro que se rinde a Garnacho

“Hablé con él antes del partido, y le dije que había sumado muchos minutos en este último tiempo, por eso quería que marcara la diferencia desde el banco esta vez. Me alegra que haya funcionado. El equipo entero dio pelea e hizo todo lo posible dentro de la cancha”, reflexiones del DT interino de Manchester United alrededor de Garnacho. Pese a no iniciar de arranque, por Old Trafford están convencidos de que se trata de un talento generacional para los intereses de los Red Devils.

¿Hasta cuándo tiene contrato Garnacho?

Con apenas 20 años el argentino ya se encuentra tasado en portales como Transfermarkt en sumas cercanas a los 50 millones de euros. Su contrato todavía no es un problema para entidad de Manchester gracias a su última renovación. 30 de junio del 2028, el de momento final del vínculo contractual de Garnacho por un United que se alista para la era Amorín.

Publicidad

Publicidad