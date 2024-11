Ex compañero de Cristiano Ronaldo lamenta su segundo ciclo por Manchester United: “Fue un error de todos”

Manchester United se alista para el inicio de la era Ruben Amorim. Todo ello mientras diversas peso en la historia de los Red Devils siguen comentando alrededor de un divorcio que cambió la historia reciente de la entidad. Ex compañero de Cristiano Ronaldo lamenta su segundo ciclo por Old Trafford. Se habla de errores de todas las partes, de falta de personalidad en el entendimiento de la situación y hasta de que hubiese pasado con CR7 en el equipo de Pep Guardiola.

Ole Gunnar Solskjaer nos devuelve en el tiempo. Concretamente hasta un verano del 2021 donde Manchester City se encontraba a un paso de quedarse con los servicios de un CR7 que dejaba tanto Juventus como Turín. Sir Alex Ferguson se metió de lleno, devolvió a su ex jugador a casa y empezó un segundo ciclo que estuvo lejos de ser tranquilo para Manchester United como el luso. El ex DT de los Diablos Rojos habló en NRK sobre el tema.

“Probablemente fue una decisión equivocada para todos nosotros, pero tuvimos la sensación de que en ese momento era la decisión correcta…Creo que afectó a la dinámica. Tal vez muchos otros jugadores se sintieron menos importantes porque, lógicamente, había llegado una superestrella mundial”, empezaba Ole Gunnar Solskjaer. Una entrevista donde pes a reconocer que no ayudó a nadie lo que para muchos era el fichaje del año, el noruego defiende a la figura de quien no nos olvidemos, fue también su compañero desde el 2003 hasta el 2007.

Solskjaer no dudó en defender que en aquel momento cada pata de Manchester United pensaba que se trataba de un acierto en todos los sentidos. La sombra de un posible fichaje de CR7 por el eterno rival pisó fuerte para meterse en el fichaje por su futuro. El ex DT de Old Trafford no duda que en Old Trafford hubieran sufrido como nunca con Ronaldo en el Etihad: “Es uno de los mejores jugadores del mundo los últimos 15 años. Si hubiera fichado por el City habría marcado más goles que Haaland”.

Un total de 17 millones de euros pagó Manchester United por CR7 en el 2021. Una operación que en términos económicos tiene pocas o ninguna crítica para el club. Si sumamos dicho monto al pagado por un joven Cristiano en el 2003 desde Sporting Lisboa (19 millones), apreciaremos una inversión que se queda más que corta en relación con lo pagado por Real Madrid en verano del 2009 por Ronaldo (94M). Los problemas de convivencia dentro del césped y la ausencia de expectativas cumplidas, los ítems que hacen a Ole Gunnar Solskjaer cuestionarse si se trató o no de un refuerzo exitoso.

Los números del segundo ciclo de CR7 en Manchester

Fueron apenas 15 meses, pero hubo prácticamente de todo. Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick fueron los DTs de un CR7 que marcó 27 goles a lo largo de 54 partidos oficiales con Manchester United en un segundo ciclo donde 5 asistencias y ningún título componen el paso del luso por Old Trafford.

Así se cayó lo de CR7 al Manchester City

El propio Pep hablaba en agosto del 2021 de un jugador libre de decidir su destino, así de una trama donde todo podía ocurrir. El propio CR7 reconoció que solo una voz le hizo cambiar su opinión alrededor de irse al Etihad: “Estuve cerca de fichar por el Manchester City. Guardiola dijo que intentaron ficharme. Pero el corazón me habló y me dijo que tenía que fichar por el United. Hablar con Alex Ferguson fue una de las claves. Él me dijo que era imposible que yo pudiese fichar por el City, así que le dije ‘OK, Boss’”.

