El caso Sergio Ramos sigue generando debate en París. El defensor español sigue sin debutar en Paris Saint-Germain debido a su condición física, que trae cierta incertidumbre. Al respecto habló Mauricio Pochettino en conferencia de prensa, a la vez que ha salido una información del diario L'Equipe sobre la opinión del cuerpo médico del conjunto parisino.

Pochettino habló en rueda de prensa de cara al duelo ante Angers de este viernes. Se pensaba que Sergio Ramos podía estar presente, pero al final, debe continuar con su recuperación. Esto llamó la atención y puso en la mira la condición física del experimentado defensor. El entrenador argentino habló al respecto.

"No tengo dudas de que va a poder encontrar otra vez su mejor nivel. Está claro que cada deportista, cada jugador, sobre todo Sergio, no es una situación agradable de no poder entrenar con sus compañeros y no jugar. Está sufriendo, pero él es fuerte mentalmente, y todo el cuerpo médico le está ayudando para que siga con la motivación que tiene para poder superar la lesión que ha sufrido", comentó.

El cuerpo médico de PSG le pone un alto a Sergio Ramos

Si bien las intenciones de Sergio Ramos es debutar pronto en Paris Saint-Germain, el cuerpo médico del club no piensa lo mismo. Y es que, según L'Equipe, los médicos parisinos no quieren que el defensor haga un esfuerzo rápido para evitar una posible recaída.

Si la pantorilla de su pierna izquierda se fuerza ahora, puede que se inflame y provoque una lesión con consecuencias mayores para el ex Real Madrid. Por ello, Pochettino también pone calma sobre su debut y no lo apurará, más allá de las intenciones del propio jugador. A seguir esperando...