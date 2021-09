Nombres como los de Zinedine Zidane, Ronaldinho, Franck Ribery, Stefano Pioli, Roberto Mancini y Emile Heskey, entre otros son los que han dado su espaldarazo al FC Grésilles, un quipo de décima visión de Francia, que ahora está en boca de todos.

Y es que ha sido un trabajo muy bien elaborado por parte del equipo de redes sociales del pequeño club que, al menos en este tiempo, ha sumado una considerable cantidad de seguidores a través de sus cuentas sociales, ya que cuenta con el apoyo de hombres que marcaron historia en el fútbol.

Abdellah Haie, es el presidente del equipo, que con sorpresa dijo: "todo esto no es un plan de comunicaciones. Los más jóvenes tienen ojos brillantes. Nadie aquí esperaba esto. ¡El momento más importante fue el mensaje de Zidane! ¡Imagínese, un mensaje de Zizou para nuestro pequeño club!".

No creía en que el encargado de social media conociera a tantas personalidades. Algún día le dijo algo que parecía utópico, pero lo logró: "conoce a mucha gente en el mundo del fútbol. Un día me dijo que Ronaldinho nos iba a mandar un mensaje y no le creí. Sin embargo, sucedió".

Ese community manager con una alta agenda de contactos esperará cumplir el sueño del presidente del equipo, quien por ahora disfruta su momento de fama: "estamos saboreándolo. Tal vez algún día 'Scofield' logre convencer a uno de sus conocidos para que venga a hacer un pequeño recorrido por Les Grésilles”.