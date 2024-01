Hubiese cambiado la historia completamente tanto de Cristiano Ronaldo como de Ronaldinho, Manchester United y Fútbol Club Barcelona. Es que Rio Ferdinand, ex férreo defensor central, ya en su rol como generador de contenido mediante su podcast The Obi One, contó detalles de lo que fue el mercado de pases que planificó Alex Ferguson para la temporada 2003/2004.

Resulta que para el entonces entrenador y director deportivo del conjunto de Old Trafford, la prioridad para reforzar su plantel era el brasileño y no el portugués. Así lo contó Ferdinand con lujo de detalles: “Estuvimos a punto de fichar a Ronaldinho, que jugaba por entonces en el Paris Saint Germain. Fergurson estaba desolado, porque luego el brasileño se unió al Barcelona y nosotros fichamos a Cristiano Ronaldo. El resto es historia”.

Pero eso no es todo, el tres veces mundialista con la Selección de Inglaterra (Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006), contó que Ronaldinho estuvo muy cerca de fichar por el Manchester United. Incluso estaba a punto de ser presentado, hasta que las negociaciones dieron un giro inesperado y puso rumbo hacia la ciudad de Barcelona.

“Estuvo fuera en la pretemporada y estuvimos a punto de anunciarlo y darle un número, pero creo que terminó cambiando de opinión en el último minuto y fichando por el Barcelona. Es realmente extraño porque jugamos contra el Barcelona en esa pretemporada. Había 2 o 3 jugadores a punto de incorporarse pero el que recuerdo es Ronaldinho”, describió Rio Ferdinand.

Como si fuera poco, remarcó una vez más que la contratación de Cristiano Ronaldo por parte del Manchester United fue solo por la el pase frustrado del gaúcho: “Recuerdo que cuando fichó Cristiano Ronaldo fue cuando fuimos de gira a Lisboa. Él tuvo suerte de que lo ficháramos. Fue sólo por la decepción de no fichar a Ronaldinho ese verano”.

Los números de Cristiano Ronaldo en el Manchester United en su primera etapa

A pesar de no haber sido la prioridad de Alex Ferguson, al Manchester United no le fue nada mal con Cristiano Ronaldo en su primera etapa. El portugués ganó ocho título nacionales (3 ediciones de la Premier League, 2 EFL Cup, 2 Community Shield y 1 FA Cup) y dos internacionales (UEFA Champions League y Copa Mundial de Clubes de la FIFA) en seis temporadas.

Los números de Ronaldinho en el Barcelona

A Ronaldinho tampoco le fue mal en su elección por vestir la camiseta del Fútbol Club Barcelona en lugar de la del Manchester United. Estuvo cinco temporadas en el elenco blaugrana, en las que cosechó dos ediciones de LaLiga, dos Supercopas de España y una UEFA Champions League.