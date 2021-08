El defensa central del Barcelona, quien también es uno de los referentes del equipo habló sobre la situación del astro argentino, quien aún no ha definido su continuidad en el club catalán.

Este viernes, en España se desarrolló la Gala de Campeones de LaLiga y, allí fue donde el zaguero central experimentado del Barcelona entregó su punto de vista sobre su amigo Lionel Messi. También aprovechó el espacio y le dejó un mensaje al número ‘10’ de la selección Argentina y del club Blaugrana, al menos, hasta e pasado 30 de junio.

Justamente, hace un mes a Messi se le terminó el contrato con la institución Culé, y pese a que no es del interés de ningún equipo, no por su nivel, que es de lo mejor, sino porque se sabe que extenderá su vínculo contractual con el club español; aún no hay certeza de lo que pasará en su futuro deportivo.

Por eso, Piqué en charla con los medios de comunicación manifestó: "estamos esperando a que firme la renovación y poderlo tener con nosotros. Espero que esté convencido". En las toldas del Barcelona el proyecto de Ronald Koeman va muy en serio, tanto así que han fichado jugadores importantes para lo que se la competencia internacional y en la local.

Precisamente, sobre lo que se viene en el rentado español, el defensor central manifestó, "este vamos con muchas ganas. La liga es para nosotros la base de toda la temporada, si estamos bien en ella en los otros títulos vamos pasando eliminatorias y llegamos a marzo o abril con opciones de ganar."

Considera que LaLiga es la base del buen rendimiento en las competencias que el club afrontará a lo largo del año: “voy con el mismo nivel de ilusión del primer año. Intentar empezar bien, coger buena dinámica. Generalmente cuando ganamos las ligas es porque cogemos buen ritmo y nos vamos, o cogemos puntos de ventaja y mantenemos esto”.

Dejó otra particular declaración para los rivales directos del Barcelona, “intentaremos hacer lo mismo. Que el Real Madrid y el Atlético no molesten, como el año pasado”, y es que en la temporada 2020/21, los colchoneros quedaron campeones y los Merengues le siguieron los pasos; de esta manera dejando sin posibilidades a los catalanes.