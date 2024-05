Nueva jornada de filtraciones, informaciones y audios en esta trama que incluye a Lionel Andrés Messi en diversas conversaciones con Luis Rubiales, Gerard Piqué o Aleksander Ceferin como presidente de la UEFA. Dan otra versión a los hechos publicados desde hace 48 horas por The Objetive sobre esas peticiones a Nyon de fondos y desvío de capitales para paliar los recortes salariales de los jugadores durante la pandemia.

Repasemos rápidamente. El medio ha venido desvelando desde hace dos días diversos chats como notas de audio donde se ve a Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hablando con Piqué sobre un desvió de casi 30 millones de euros por parte de la UEFA en el 2020 para que diversos jugadores no sufran de gran manera los recortes a nivel de salarios de sus clubes durante la pandemia. Un posible delito de tráfico de influencias aparecía en la ecuación. Hoy por El Español se da otra versión de los hechos.

“Leo transmitió la urgencia de crear un fondo destinado, sobre todo, para los futbolistas más necesitados y que él prefería ‘No cobrar si no hay dinero para ayudar a todos’”. Es la información de El Español sobre esta hora. Se asegura que el argentino pidió confidencialidad absoluta a la hora de tratar el tema, pero que esta solo iba de la mano con el objetivo de no desatar un ataque de la opinión pública y de miles de ciudadanos a nivel mundial sin su capacidad económica. The Objetive publica hoy nuevos avances, pero estos ya no van apuntados a Lionel.

Messi y Piqué para El Español solo hicieron de portavoces de muchos jugadores de las grandes ligas. Hablamos de un contexto donde incluso en potencias del viejo continente como Barcelona o Real Madrid se daban recortes salariales para evitar la debacle económica de entidades que no ingresaban apenas dinero por el parón. En la casa blanca dicho dinero nunca volvió a los jugadores (estos lo perdonaron al club) y en Barcelona muchos de estos pagos fueron diferidos hasta el día de hoy.

Messi y Piqué, noticia en España por los audios de Rubiales desde hace 48 horas: IMAGO

¿Era legal crear un fondo para los jugadores de estas características? FIFA y FIFPRO lo tienen desde semanas antes de que estallase la pandemia en el 2020. La teoría de El Español pasa por entender el miedo de Messi a un rechazo global a sus peticiones en medio de un contexto donde millones de familias no tenían para llegar al día siguiente. Se afirma en varias ocasiones por la noticia publicada por el medio que dicho fondo-acuerdo-pacto con UEFA o Ceferin nunca llegó a darse.

Rubiales se defiende

No ha dado declaraciones puntuales, pero ha venido apareciendo en filtraciones a medios su opinión sobre el tema. El ex presidente de la RFEF habla de manipulación, de ausencia total de delitos y de un contexto donde nunca se buscó desviar capital de UEFA para solo unos nombres en concreto. De momento no hay denuncias jurídicas contra su persona, Messi, Ceferin o el propio Messi.

“Es un racista”

¿Qué dice The Objetive de todo esto? Pues hay nuevas entregadas en esta jornada, pero estas ya apuntan lejos de lo publicado en las últimas 48 horas. La nueva filtración del medio señala las conversaciones entre Rubiales y Ceferin sobre Real Madrid, su directiva y al figura de Florentino Pérez. El máximo dirigente del futbol europeo hablaba así del presidente de la casa blanca: “¡Es un idiota y un racista!”.