The Objective vuelve a la carga con nuevas entregadas sobre la polémica de Messi en España junto a Piqué y Rubiales. UEFA y Ceferin de momento no se manifiestan alrededor del tema.

Trafico de influencias. Es el posible delito que The Objetive denunciaba ayer a la hora de desvelar diversas charlas entre Lionel Messi, Luis Rubiales, Gerard Piqué y Aleksander Ceferin en el 2020. Todo ello en un contexto de pandemia donde los jugadores del Barcelona buscaban ingresos para paliar las reducciones salariales por el Covid-19 que sufrían en Cataluña. Salen nuevos audios e informaciones a la luz en esta mañana por España.

El medio denuncia que durante tres meses figuras como Piqué o Messi negociaron con UEFA o el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el desvío de cerca de 30 millones de euros desde Nyon para compensar las perdidas salariales que varios jugadores sufrían en Barcelona. El 15 de junio del 2020 se empezó a acelerar todo con un mensaje de Rubiales a Gerard: “Tenemos que retomar el tema de los fondos o, al menos, sacar los 30 kilos…Para ponerlos a vuestra disposición”.

“Geri, se me ha ocurrido una tontería pero podría servir. Podría estar bien que tú (Piqué) y Leo (Messi) le mandéis una camiseta firmada a Ceferin…Él ha querido entrever que no quiere al Madrid que prefiere al Barça…“, más mensajes desvelados por The Objetive alrededor de una reunión que empezaba a sacar sus frutos para todos los involucrados. Se habla de cuatro videoconferencias en el 2020 donde Leo habría estado presente en varias de estas pese a no dominar el inglés. Evitar que todo se filtrase estaba en cada mensaje de las partes de la trama.

Rubiales planteó a UEFA el desvío del 4% de los derechos de retransmisión de todos los partidos del ente para algunos jugadores. Repetimos que se trataba de una fórmula para paliar las reducciones salariales que sufrían los futbolistas en plenos tiempos de pandemia. Hasta mayo del 2021 The Objetive desvela nuevos audios con charlas donde se muestra a Ceferin como un posible aliado de los jugadores culés e igualmente a el ex presidente de la RFEF como el mensajero de todas las partes.

Gerard Piqué y Lionel Messi en sus tiempos por Barcelona: IMAGO

“Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí, la semana que viene va a hacer un planteamiento…Él es muy prudente y con vosotros se le ha soltado la lengua y ha empezado a rajar de Florentino Pérez y del presidente vuestro (Bartomeu), pero ha dejado entrever que ya no quiere al Real Madrid y que prefiere al Barcelona”, más extractos de las conversaciones entre Piqué y Luis Rubiales alrededor del operativo con el que el ex defensor, el ex RFEF y Leo habrían buscado seducir a Ceferin para darles montos cercanos a los 30 millones de euros en el 2020.

¿Qué penas tiene el trafico de influencias en España?

Hablamos de una falta que se encuentra estipulada en el artículo 430 del Código Penal de España. Las penas y sanciones por el tráfico de influencias en la península ibérica van desde los seis meses de prisión hasta los dos años de cárcel en los años más graves. Esta también puede acarrear suspensiones de oficio y multas económicas del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido por los sentenciados.

Ceferin y Rubiales se habrían visto con Messi en cuatro videoconferencias: IMAGO

Messi estaba preocupado

The Objetive sentencia que el argentino era la parte más interesada en que todas esas charlas se quedasen en una confidencialidad absoluta. El medio indica que las fuentes jurídicas consultadas hablan de una trama que en caso de haber visto la luz en pleno 2020 hubiera sido: “Cuestionada desde un punto de vista jurídico y ético”. Se esperan más entregadas mañana.