La trama Luis Rubiales vuelve al ruedo en España. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fue interceptado por la Guardia Civil ayer en su llegada al país desde Republica Dominicana. Fue llevado a declarar ante la jueza y puesto en libertad mientras se espera por nuevas diligencias. El cuerpo policial mira ahora a Gerard Piqué y sus tiempos por Barcelona de cara a conocer el alcance de una trama que tiene al país en vilo.

¿Por qué Piqué? Todo parte del acuerdo para llevar a la Supercopa de España a Arabia Saudita años atrás. Un torneo donde vieron la luz diversos audios donde Kosmos, empresa de Gerard, se llevó millonarias comisiones mientras el ex defensor era todavía jugador del Barcelona en activo. La justicia no solo analiza la legalidad de dicho acuerdo, sino también las causas de este. La semana pasada miembros de la Guardia Civil ya se tomaron la sede de la RFEF.

Lo que busca el cuerpo policial ahora mismo es que papal cumplió Piqué. Medios como MARCA hablan de una Guardia Civil que analiza si Gerard entregó donativos al expresidente de la RFEF o a otros directivos del organismo por la negociación con Oriente Medio. No olvidemos que Riad no era la única oferta en vigor, sino más bien la que buscaba competir con Qatar en este sentido. La de Doha, como han desvelado los audios, no daban las mismas comisiones a Kosmos que Arabia.

Hay 4 millones de euros detrás de todo. Desde septiembre del 2023 que la jueza del caso Rubiales persigue las cuentas de Piqué. También de varios miembros de la RFEF. Pidió documentación alrededor de la trama Arabia sin que estas hayan llegado a su meses. Por eso se movió ficha la semana pasada. Por eso se busca saber que papel tuvo en el devenir de las negociaciones el ex defensor del Barcelona y su empresa. Gerard Piqué no se encuentra imputado de momento ni por las autoridades de Andorra o las españolas.

Ese gran flujo de dinero entre las cuentas de Piqué y la llegada de la Supercopa de España a Arabia dinamitan todo. No se habla del choque de intereses por ver a un jugador en activo negociando por el devenir de un torneo donde participa. Pero si del papel que este cumplió para que el certamen fuese a Riad y no a Qatar. Se pretende saber si el ex defensor del Barcelona inclinó de alguna forma en la balanza de la RFEF a la hora de sacar el torneo de territorio nacional en 2019.

La comisión de la discordia

“Rubiales, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros. Él se está refiriendo, es que, al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones, así vosotros recibíais los 25 millones sin la comisión. Entonces él lo que está diciendo es que no le apretemos tanto y que él, dentro de los 25, se incluya la comisión”, palabras de Piqué al ex presidente de la RFEF en 2019. Son parte de los audios desvelados por El Confidencial.

¿De qué podría ser acusado Piqué?

Queda mucho para saberlo. Dicho esto y teniendo en cuenta el auto que medios como MARCA analizan en esta mañana, se habla de la intención de la Guardia Civil de investigar a Kosmos o Piqué por potenciales delitos de corrupción en los negocios, blanqueo y desvió de fondos. La trama Luis Rubiales, lejos de terminar en España.

Los cargos contra Rubiales

Corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los negocios alrededor de las obras del Estadio de La Cartuja y de pagos en polémicos eventos como fiestas de directivos en el municipio de Salobreña, en el aire.