Desde 1985 hasta la fecha, los estadios del fútbol inglés tienen prohibida la venta e ingesta de bebidas alcohólicas debido a una ley. Sin embargo, esto puede cambiar próximamente con la iniciativa que está apoyando una política, quien podría dar marcha atrás para que la normativa cambie. ¿Los estadios de la Premier League podrían volver a tener alcohol para sus aficionados?

De acuerdo al diario The Times, la actual diputada del partido conservador y exministra de deportes, Tracey Crouch, prepara una prueba piloto para que los estadios del fútbol inglés puedan volver a vender y beber alcohol. Hasta el momento, se sabe que la política ya habría completado la revisión de la ley que está vigente desde hace 36 años.

ver también Premier League: Una reforma del Gobierno obligaría a 9 equipos a cambiar sus camisetas

Fue en 1985 cuando Inglaterra decidió prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en los estadios para los hinchas. Se tomó dicha decisión en un intento por tratar de erradicar la violencia y el vandalismo en dichos lugares. Esto va en contra de lo que sucede en la mayoría de las ligas importantes de Europa donde sí está permitida la venta y la ingesta de alcohol en las canchas.

A su vez, el fútbol es uno de los pocos deportes en Inglaterra donde tienen una ley restrictiva contra el alcohol. Disciplinas como el cricket o el rugby sí permiten el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en sus canchas.

Estadios de rugby permiten el consumo de alcohol en Inglaterra (Getty)

Los cambios que buscan con la vuelta del alcohol a los estadios de fútbol

De acuerdo a lo dicho por la diputada Crouch, la medida en favor de la venta y consumo de alcohol en los estadios de fútbol hará que los aficionados no beban en exceso antes de los partidos. Pero, no solamente eso. También supondrá un ingreso significativo para los ingresos de los clubes de ligas menores.

En este sentido, clubes de la Football League (Championship y las Leagues One y Two, que son las divisiones anteriores a la Premier) han pedido el cambio en la ley, ya que creen que lo único que cambia con ello es el desplazamiento en el lugar donde beben. Es decir, la ingesta de alcohol no se ha frenado, sólo que lo hacen fuera de los estadios, en la previa de los partidos, en vez de dentro.