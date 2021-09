Inzaghi afronta la Champions League con cautela: "Me preocupa la organización de Real Madrid"

Inter debuta en la Champions League este miércoles 15 de septiembre. El equipo neroazzurro jugará ante Real Madrid en el Giuseppe Meazza como campeones de la Serie A, en lo que será el debut de Simone Inzaghi en la competencia en el banquillo interista. El DT atendió a los medios en la previa del partido.

Inter y Real Madrid se vuelven a encontrar en la fase de grupos de la Champions League. Los clubes quedaron agrupados, junto con Shakhtar Donetsk en el mismo grupo la temporada anterior. Los italianos perdieron ambos partidos con el equipo merengue, por lo que llegan con cuentas pendientes.

El equipo blanco se impuso en el Alfredo di Stéfano ante Inter por diferencia 3-2, para luego ganar el segundo partido en el Meazza 0-2. El equipo que entonces dirigía Antonio Conte finalizó último en el grupo. Ahora ha llegado el momento de la revancha para los lombardos, iniciando la fase de grupos ante la Casa Blanca.

Inzaghi analizó a Real Madrid

"La experiencia en este tipo de partidos es muy importante, desde el sorteo sabemos que el grupo no es fácil. Está el Madrid y están dos equipos que lo darán todo para meternos en dificultades. Volvemos del partido de Génova, vamos a prepararnos lo mejor posible. El Madrid tiene un gran entrenador y mucha historia, y grandes jugadores" dijo el entrenador en la conferencia de prensa.

Simone Inzaghi resaltó el juego ordenado de los rivales, elogiando a una leyenda del fútbol italiano como lo es el técnico Carlo Ancelotti. "Me preocupa su organización, lo primero. El año pasado no lo vi tanto como ahora, pero con Zidane también era un gran equipo, ganaron muchos títulos en el pasado. Pero Carlo siempre da un juego muy lindo a sus equipos, con organización en ataque. No hay que darles espacios".