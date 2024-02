España tiene un problema en su fútbol juvenil, se llama violencia y esta en ocasiones no solo viene de los padres que se hacen virales en redes sociales con videos donde se les ve en peleas de adolescentes o menores de edad. Un partido de la división de cadetes (14-15 años) entre Olímpico de Parla y C.D. Arancetano termina en una sanción de 243 partidos a los presentes. Castigo histórico que busca terminar con una realidad que marca el deporte rey de la península ibérica.

Relevo cuenta los detalles de una jornada tan surrealista como ejemplificadora de cara a nuevos episodios. Todo ocurrió en un Estadio Alfredo Di Stéfano de Parla donde la jornada acabó en una pelea con agresión al colegiado por parte de un jugador del local. Golpes, intimidación, bochorno y todo esto repetimos en un duelo de menos de 14-15 años. El colegiado terminó encerrado en uno de los baños del recinto para proteger su integridad. Lo desveló el DT del Arancetano.

“Estaba encerrado llorando, no pude hablar con él, sólo me pidió mi código de entrenador para cerrar el acta a través de una rendija…El chico dice que le dio una patada a la puerta, pero el árbitro en su acta pone que le pega. Sólo él. Iba acompañado de dos chicos más pero sólo le pega él. Ya está expulsado del club”, testimonios del entrenador e igualmente de Abdel Ouardi, presidente del Olímpico de Parla. La secuencia de hechos fueron denunciados ante la Federación Madrileña de Fútbol y ayer hubo castigos. Todos suman 243 partidos.

Los jugadores identificados como D.N.K y A.B.B. han recibido una sanción de 8 y 13 partidos por peleas con jugadores del otro equipo. El Parla, segundo en la división, necesitaba ganar el choque pero perdía 0-2 contra Arancetano al descanso. Fue ahí donde el árbitro expulsó a jugadores del local y explotó todo. M.E.A y O.E.M, los protagonistas que más sanciones acumulan con unas que llegan a los 151 y 71 partidos sin poder jugar en la división.

Estos coaccionaron y empujar al árbitro antes de perseguirle al baño. El colegiado también era una persona menor de edad. En la sentencia de la Federación Madrileña de Fútbol también se sanciona al presidente del Parla (inhabilitado por un año), así como la confirmación de la expulsión del club de la división de cadetes de la capital española. Tres jugadores golpearon al juez en el baño del Alfredo Di Stéfano de Parla, pero solo dos fueron identificados.

Parla pide perdón

“Desde el Club queremos manifestar nuestro profundo malestar por los hechos ocurridos contra el árbitro agredido en el partido de Primera Cadete contra el Arancetano A. Ante esta situación tomamos la contundente medida de expulsión del jugador agresor de nuestro Club”, palabras de la entidad tras lo vivido días atrás. Buscarán volver a ser admitidos en el torneo cuando inicie la nueva temporada.

El repunte de la violencia en España

“El año y medio que tuvimos de pandemia hizo que no hubiera público en los estadios y ahora que estos han vuelto…Es el factor más importante en este repunte, pero hay una idea que me gusta resaltar y es que no es el repunte que había hace 10 o 20 años donde a diario había más violencia y en esos años cuando había un repunte era mucho mayor”, relata en Bolavip el Director de Integridad-Seguridad de la Real Federación España de Fútbol Alfredo Lorenzo.