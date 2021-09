A casi 2 años del inicio de la pandemia, son muchas las personas que siguen dudando de las vacunas contra el COVID-19. Las ligas y equipos de élite de la gran mayoría de deportes han dejado en manos de los atletas la decisión de recibir la inmunización y varios se han negado, como es el caso de Granit Xhaka. El futbolista de Arsenal ha dado positivo a los testeos desde la concentración de Suiza.

Granit Xhaka es uno de los pocos jugadores de la Premier League que ha rechazado la vacuna contra el COVID-19. Ahora la Selección Suiza ha confirmado que el volante de Arsenal había dado positivo en los testeos realizados desde la concentración helvética previo al encuentro de este miércoles ante Grecia, siendo esta la razón de la ausencia del capitán.

Las autoridades de la selección suiza fueron cuestionadas por la vacunación de los jugadores tras el encuentro amistoso. Desde allí se confirmó que se invitó a todo el plantel a vacunarse contra el COVID-19, pero resaltaron que no fue obligatorio para ningún futbolista la inmunización contra el virus.

Anuncio oficial

"Xhaka no fue vacunado. Es un jugador que no está vacunado. Dejamos esto en manos de cada jugador, es una decisión personal de cada jugador, como cualquier otra persona en Suiza. Hemos emitido una recomendación para que todos se vacunen. Pero decidió por sí mismo personalmente. Y también tiene derecho a no ser vacunado" fueron palabras del jefe de comunicaciones de la Selección de Suiza, Adrian Arnold.

Fuente: Getty

El portavoz de la selección confirmó que el resto del plantel ya recibió la vacuna. "Todos los demás jugadores del equipo han sido vacunados o se han recuperado del virus, por lo que están más o menos seguros, al menos desde el punto de vista médico. Uno nunca está del todo seguro. En consecuencia, tenemos una tasa de vacunación muy alta".