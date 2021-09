La Selección de Francia no dejó una buena imagen ante Bosnia el último miércoles en el encuentro correspondiente al Grupo D de las Eliminatorias UEFA para el Mundial de Qatar 2022. Pero la mala noticia que se ha confirmado este jueves es la baja de Kylian Mbappé para los próximos dos partidos. El delantero abandona la concentración gala y retornará al PSG por una lesión, según informó el diario L'Equipe.

Francia es líder del Grupo D de las Eliminatorias europeas, pero tendrá dos duros compromisos en los próximos días: ante Ucrania, este sábado; y, luego, ante Finlandia, el próximo martes. La gran mala noticia es que los tendrá que afrontar sin su máxima figura.

Según adelantó el periódico francés en su portal web, Kylian Mbappé sufrió un golpe en su pantorrilla en el encuentro ante Bosnia. Luego de realizarse una resonancia magnética, afortunadamente, no arrojó una lesión mayor. Sin embargo, luego de unas charlas con PSG, optaron que retorne a su club y se ponga a disposición de sus servicios médicos.

Kylian Mbappé deja la concentración francesa (L'Equipe)

De esta manera, Mbappé abandona la concentración de la Selección francesa, en lo que es una baja más que sensible para los próximos dos compromisos. Esto explica lo sucedido al final del partido ante Bosnia cuando Didier Deschamps optó por sacarlo de la cancha al minuto 90 con el juego empatado 1-1, reemplazado por Moussa Diaby.

El jugador volverá al Paris Saint-Germain en un clima no del todo agradable, no por la lesión, sino por lo sucedido en el último día del mercado de fichajes de verano, luego de que no se concretó su salida ni su llegada al Real Madrid. De todas maneras, es más que probable que arribe al conjunto merengue el próximo verano, pero en calidad de agente libre.

Mbappé confirma su baja de la Selección de Francia

En una publicación en Instagram, el propio Kylian Mbappé publicó una foto tirado en el piso tomándose una de sus piernas, en lo que fue el partido entre Francia y Bosnia. A su vez, en la publicación, escribió varios emojis que confirman su baja y su salida de la concentración gala.