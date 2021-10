Si algo le faltaba a Barcelona por estos momentos es que Luis Suárez les marque. Y así fue. El uruguayo cumplió con la inexorable ley del ex para aumentar la ventaja del Atlético de Madrid en el partido por la fecha 8 de LaLiga 2021-22. Su festejo duele a todo los aficionados azulgranas.

Suárez cumplió con sus palabras en la entrevista que concedió al diario Sport el viernes. "No, no lo celebraré, no, no... Tengo mucho respeto, cariño, algo saldrá", había adelantado en caso de convertirle a su exequipo. Y así fue. Más allá de anotar y aumentar la ventaja de Atlético de Madrid en el resultado, recordó su pasado en el Barça.

El atacante uruguayo aprovechó su mano a mano ante Ter Stegen y se tomó todo el tiempo para desarmarlo. Definió con comodidad ante la mirada de los defensores de Barcelona, que nunca lo llegaron a molestar. El 2-0 se traduce en un momento de suma tensión en el conjunto dirigido por Ronald Koeman, que lo sufre desde un palco (está sancionado y no puede estar en el banco de suplentes).

La anotación no hizo que Suárez estalle de alegría o bronca por anotarle a su exequipo. Lo único que le salió hacer fue un gesto de perdón con las dos manos a todo Barcelona por el gol. No olvida los buenos momentos que dejó, pese a que se tuvo que ir por la puerta de atrás en una decisión polémica de la directiva y del técnico Koeman.

Gol de Luis Suárez

La ley del ex más oportuna que nunca para Atlético de Madrid y para un Suárez que demuestra estar más intacto que nunca, y que sigue de racha, luego de anotar el gol de triunfo en tiempo de descuento ante Milan por Champions League.