Diego Pablo Simeone prepara su décimo proyecto con un Atlético campeón de LaLiga de la mano de un cambio de estilo que ha potenciado a varios de sus jugadores. Mientras da los últimos compases de la pretemporada, el argentino tuvo palabras para Griezmann, Real Madrid y Barcelona, a quienes envió un claro mensaje.

En una entrevista exclusiva para MARCA, el Cholo avisó a sus principales rivales por LaLiga, quienes viven un momento de reconstrucción en todos sus frentes: “Barcelona y Real Madrid saben que no se pueden equivocar. Hemos mostrado que se les puede pelear LaLiga y que hemos crecido a lo largo de estos años”.

El argentino también tuvo palabras para Griezmann, quien fue relacionado con el club en ese frustrado intercambio de fichas con Saúl que de momento parece congelado. Simeone no dudó en sus deseos alrededor del futuro del delantero francés, quien todavía no sabe donde jugará en los próximos meses.

“Para él quiero lo mejor y ojalá la pueda romper en Barcelona. Es un club extraordinario y Antoine es completo. En la Eurocopa volvió a demostrar que donde le pongan puede dar muchas cosas. Pero hoy no está con vosotros. Quiero para un jugador que me dio todo que le vaya bien”, analizaba Simeone sobre la posibilidad de repatriar al 7 en una operación que no encuentra ahora mismo soluciones.

Simeone también tuvo palabras para la UEFA Champions League, único título que le falta desde que asumiese en el viejo estadio Vicente Calderón cómo entrenador de Atlético de Madrid. El argentino no dudó entre que es más importante para los suyos ahora mismo en una respuesta que sorprendió a más de uno.

“La Champions en un sueño, pero LaLiga es más importante”, dejaba caer con MARCA en unas palabras que siguen demostrando que a partir del partido a partido, Diego Pablo Simeone quiere seguir peleando por comandar LaLiga en lo que será su décimo proyecto a frente del equipo de la capital española.