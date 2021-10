La prensa inglesa ha dado a conocer que Raheem Sterling no renovará su contrato con Manchester City y los rumores sobre su posible llegada a FC Barcelona han crecido rápidamente. Ante esta situación, la dirigencia del club ciudadano ha tomado su decisión sobre una posible venta en el mercado invernal.

Raheem Sterling ha perdido mucho protagonismo en Manchester City, lo que ha llevado al futbolista a negarse a renovar su contrato. Esta situación ubica al inglés como uno de los pesos pesados del mercado de pases y FC Barcelona es uno de los clubes que han sonado como posibles destinos para el jugador.

El club azulgrana ha visto una mejoría económica con la salida de Lionel Messi y Antoine Griezmann del plantel. Es por esto que el fichaje de Sterling para el mercado invernal ha sonado como una posibilidad factible para el equipo catalán para el mes de enero, siendo un refuerzo de primer nivel para Ronald Koeman.

Portazo de Manchester City

El diario The Sun ha revelado que Manchester City no tiene ninguna intención de dejar ir a Raheem Sterling en el mercado de invierno. El extremo inglés es un jugador muy valorado por Pep Guardiola y una salida anticipada del futbolista no está en los planes de la dirigencia del conjunto ciudadano.

Fuente: Getty

El medio asegura que Manchester City agotará todos sus esfuerzos para conseguir la renovación de Sterling, quien tiene contrato hasta 2023. De no conseguirlo, el británico será uno de los nombres del mercado de verano, cuando inicie oficialmente su último año de contrato en el Etihad Stadium.