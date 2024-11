Guardiola se compromete y anula una cláusula de su contrato con Manchester City en caso de descanso

Pep Guardiola ha firmado su renovación con Manchester City. Es la información que por estas horas entregan las mayoría de los principales medios del Reino Unido. Se habla de un entrenador que seguirá ligado al Etihad hasta el 2026 como mínimo y que hará de puente entre dos generaciones de jugadores que se entrelazan por los skyblues. Eso sí, también el catalán ha descartado una cláusula que le sacaba del club en caso de descenso.

No ha sido un 2024 amable para Manchester City. El juicio ante la Premier League donde incluso la entidad podría quedar descendida a segunda o tercera división por irregularidades en su manejo desde Emiratos ha marcado cada jornada de los skyblues. No hubo apenas fichajes en verano, si muchas ventas y un sinfín de rumores que Guardiola no ha negado en rueda de prensa. Confirman en Cataluña que si por el Etihad hay castigos de peso, Pep se queda para asumir el rol de devolver al club a primera.

¿Cómo es esto? The Guardian desvela que nuevo contrato del catalán no incluye una cláusula liberatoria en el caso que pierdan la categoría en el juicio ante la Premier. Sí, Pep se queda en Manchester City sin importar que el club empiece la campaña 2025/2026 en primera, segunda o tercera división de la pirámide del fútbol inglés. Para muchos supone un anticipo al veredicto, para otros un acto de compromiso y por los medios ingleses esperan que desde enero del 2025 empiece la cuenta atrás para conocer el veredicto de la trama.

Se piensa que puede ser el mejor de los ejemplos para anticipar una victoria del City en el juicio del siglo. La prensa especula con esto al recordar viejas reflexiones de Guardiola sobre la trama de hasta 115 irregularidades por las que se investiga al club. Enero del 2025, inicio del fin de una investigación que sin importar el resultado cambiará la historia del fútbol inglés “Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos. Pongo mi cara porque os creo al 100% desde el primer día y por eso defiendo al club”.

Guardiola incluso no descartaría hasta quedarse en Manchester City hasta 2027: GETTY IMAGES

Incluso, portales como The Athletic desvelan que la renovación de Guardiola podría extenderse hasta el verano del 2027. Una opción de prolongar ese último vinculo contractual por otros 12 mese no se encuentra descartada según las informaciones otorgadas por el portal bajo el brazo del New York Times. Pep se queda, en enero se define el fututo del Manchester City y sin importar el resultado, el catalán empieza la pretemporada del 2025.

Manchester City prepara 100 millones para Haaland

Es el siguiente gran objetivo del club. La sombra de un Erling y entorno interesados en unirse al Real Madrid ha rodeado la actualidad de todo el equipo desde hace meses. Un paquete de 100 millones de euros entre sueldo, prima de renovación y premios por rendimiento, la más reciente propuesta que desde el Etihad se acerca Haaland y los suyos. Termina contrato en 2027 el noruego.

Bruno Guimarães y sus guiños a Guardiola

En tiempos donde los skyblues buscan un reemplazo para Rodri, el crack del Newcastle desvela una desconocida anécdota con Pep. ¿Teléfono para el Etihad?: “Generar interés del Manchester City demuestra que estoy en un nivel alto, pero no es más que interés. Sé que a Guardiola le gusta mi fútbol, es normal tener grandes entrenadores que admiran tu juego. Hemos hablado alguna vez, yo elogié su trabajo y él elogió el mío”.

