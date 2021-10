La predisposición y su voluntad de probar hacia nuevos horizontes hacen que Raheem Sterling empiece a ser un objetivo mayor en la directiva de FC Barcelona. Y no es para menos. En el último verano, los catalanes buscaron una cesión, pero Manchester City desechó la oferta. En el próximo mercado de invierno, desde el Camp Nou volverán a la carga.

Sterling no ha tenido el protagonismo deseado en este inicio de temporada con los 'citizens'. Y esto también incide en las decisión que podría tomar en el futuro inmediato. Por lo pronto, en las últimas horas, se ha conocido un gesto del extremo inglés que, claramente, demuestra su interés de buscar un nuevo destino.

Una información del diario The Sun y que reafirma Sport, asegura que Raheem Sterling no tiene intenciones de renovar su contrato con Manchester City, en lo que puede ser un claro guiño a las intenciones de Barcelona. La idea desde el Etihad es blindarlo, pese a que para Pep Guardiola ya no es un titular fijo, como sí sucedió en la pasada temporada.

Para los ingleses, el extremo de 26 años es todavía un jugador a aprovechar y no quieren que se vaya, pese a que estuvieron dispuestos a negociarlo en el pasado verano. De hecho, el director de fútbol del 'Barça', Mateu Alemany, viajó específicamente en busca de ese delantero que buscaban para el equipo, pero finalmente, bloquearon la chance debido a la falta de opciones que le quedaría a Guardiola en la delantera.

Ahora, el panorama se complica para Manchester City con la decisión de Guardiola de darle un rol más secundario a Sterling. Si esto sigue así, no hay que descartar que el jugador pida su salida y Barcelona está listo para negociar. En principio, sólo por una cesión debido a las dificultades económicas que representa su contratación, pero se le puede incluir una opción de compra siempre y cuando desde Etihad den la opción a un costo razonable o con un posible trueque de jugadores.