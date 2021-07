Parece que luego de 11 temporadas y 397 goles, Robert Lewandowski empieza a pensar en dejar la Bundesliga de manera definitiva, o por lo menos eso aseguran desde España. El ariete de 32 años continúa dando largas con su renovación a un Bayern que no quiere volver a vivir un caso Alaba y que no aguanta más polémicas luego de la salida de Flick. Según afirman, el polaco esperará hasta último momento a un grande de Europa.

"Sigo teniendo la mente abierta. Me siento bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera, ni siquiera yo lo sé", declaraba hace poco Robert Lewandowski en unas palabras que no cayeron para nada bien en la directiva del Bayern.

Agosto, fecha clave

Según apuntan desde AS, el único club que le quita el sueño al polaco es Real Madrid. Jugador y club han coqueteado varias veces en el pasado, por lo que desde España aseveran que Lewandowski se ve listo para su primer reto fuera de Alemania en más de una década. Con dos años de contrato por delante, analizan que Bayern ya ha movido ficha pensando a futuro.

Y es que si bien incluso a finales de agosto la operación es prácticamente imposible, nada puede descartarse si es que Real Madrid no puede presentar a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Los Merengues saben que necesitan un crack que retumbe LaLiga luego de las salidas de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, por lo que desde AS no quieren desestimar la opción Lewandowski.

Igualmente, en Múnich estarán listos para cualquier escenario y tendrían ya en su mente a Cody Gakpo, futbolista del PSV y principal revelación de la pasada Eredivise. El verdadero mercado de fichajes recién empieza y si bien hay tiempo de sobra, todo apunta a que los grandes nombres decidirán su futuro a finales de agosto.