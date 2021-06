Lewandowski explota contra UEFA y FIFA: "No somos máquinas"

Viene de consagrarse por enésima vez como campeón de la Bundesliga con un Bayern Múnich donde pudo romper el mítico récord de goles en una temporada de Gerd Müller. Mientras prepara la Eurocopa de Naciones con Polonia, Robert Lewandowksi explotó contra UEFA y FIFA en plenos momentos de reestructuración que viene este deporte.

En una conversación establecida con el diario británico The Times, el polaco pidió algo de consideración con los futbolistas a la hora de planear los inestables y cargados calendarios que se presentan ahora mismo en el fútbol europeo: "No somos máquinas. Muchas personas olvidan que somos humanos, no podemos jugar todos los días al más alto nivel de rendimiento".

"Para el fútbol y para los jugadores jóvenes ese será el problema, mantenerse en la cima durante muchos años, porque ahora y tal vez los próximos años será extremo tantos partidos", analizaba el punta sobre la inestabilidad que tendrán los rendimientos de quienes saltan al terreno de juego ahora mismo, cada 72 horas en promedio en Europa.

Calidad sobre cantidad

El polaco afirmó en pleno debate sobre el interés de los jóvenes hacía el deporte, como la solución no puede pasar por poner más partidos en un calendario que ya por sí, es apretado: “Los partidos serán más aburridos para los aficionados. Van a bajar su calidad indiscutiblemente”.

"Incluso para los fanáticos, creo que muchos juegos serán más aburridos porque si esperas más los juegos, hay más expectativa, esa sensación de que has estado esperando esto", finalizaba un Robert Lewandowski que se une a otra peticiones como la realizaba por Pep Guardiola en cuanto al exagerado número de partidos que se tienen en la temporada.

Las declaraciones del ariete del Bayern son un nuevo grito de auxilio por parte de los protagonistas de este juego. En tiempos donde se analizan reformas de la Champions, Copas del Mundo y hasta Superliga, parece que jugadores e hinchas siguen sin tener voz en su deporte que cada vez más, se olvida de ellos.

