Paris Saint Germain está no muy lejos de dar uno de los grandes golpes en la historia del mercado de fichaje en Europa. Los galos son puestos por la prensa cómo la primera vía, por no decir la única, que tiene Messi para continuar en el más alto nivel. En plena expectativa por lo que puede ser su llegada a Ligue 1, Lionel ya sería esperado para realizarse las pruebas médicas y para escoger entre dos dorsales más que especiales para él.

“PSG es una posibilidad. Sinceramente no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado varios clubes se interesaron, y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio", confesaba Lionel en la rueda de prensa que significó su adiós a Barcelona. En Paris le esperan y si bien quedarían flecos pendientes en el armado del contrato, no quedan dudas que todos los caminos llevan a la capital francesa.

La UEFA y un número de camiseta para Lionel

MARCA asegura que el papel del máximo ente del fútbol europeo será clave para que Messi pueda mudarse al Parque de Los Príncipes. Con perdidas de hasta 240 millones de euros encima, PSG solo ha podido seguir fichando por la flexibilidad de la Ligue 1 a la hora de invertir y por los anuncios de Ceferin sobre quienes se dejan su dinero en el fútbol.

“Tenemos que fomentar y liberar las inversiones, proteger a las personas que apoyan económicamente a sus clubes por su pasión por el fútbol y el amor a su comunicado local. Tenemos que corregir algunas de las injusticias que el Fair-play financiero podría provocar indirectamente”, declaraba el presidente de UEFA semanas atrás.

Por último, aseguran desde MARCA que la 10 del PSG le pertenece única y exclusivamente a Neymar, por lo que a Lionel Andrés Messi se le ofrecerían los dorsales 19 y 30, números con los que empezó su travesía en el primer equipo del Barcelona casi 17 años atrás. Se viven horas de máxima expectativa en la capital francesa.