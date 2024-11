El contundente aviso del padre de Neymar al Santos, Inter Miami de Messi y Al-Hilal: “Es un regalo”

Todo apunta que Neymar se encuentra en el mercado de fichajes para 2025. No es una información sino un aviso oficial del padre del crack brasileño en plenos tiempos de rumores alrededor de su posible regreso al Santos e incluso de un posible reencuentro con Lionel Messi en Inter Miami. Al-Hilal y la estrella de la Verdeamarelha, condenados a entenderse.

“Esperemos y veamos qué pasará y cómo se sentirá realmente Neymar. Será libre de decidir. Nunca hemos sido tan libres para decidir hacia dónde vamos y tener a un chico de 32 años libre en la mano es un regalo para cualquier empresario…Neymar tiene contrato hasta 2025. No sabemos nada. Veo la especulación y hemos comenzado a prepararnos para ello”, declaraba en las últimas horas el padre de Ney en el podcast Roundcast. Dejó en claro que todo apunta a un nuevo cambio de camiseta.

Sería el segundo en menos de dos años. Neymar dejaba PSG en verano del 2023 para unirse a un Al-Hilal donde hasta la fecha entre lesiones y polémicas, de momento no se disfruta de la mejor versión del astro brasileño. Los rumores apuntan a un Santos que quiere el retorno de su hijo pródigo tras volver a primera división, así como a un posible reencuentro con Messi o Luis Suárez en Miami. Desde el 1 de enero el jugador sería libre en el contexto que vemos ahora mismo.

Pero ojo por que puede que el fichaje de Neymar no se firme hasta mediados de año. Su padre afirma que la posibilidad de cumplir su contrato se encuentra sobre la mesa y que el Mundial de Clubes de FIFA sería el escenario de despedida para el jugador: “Estarán todos los clubes y el Al-Hilal estarán en este campeonato, ellos se ganaron este lugar. Tienen una de las estrellas más grandes que podrían tener para competir en esto y un chico con experiencia en este tipo de competencia. Por eso no renunciaron al segundo año de contrato con Neymar”.

El padre de Neymar despejó el camino alrededor de lo que viene por delante. Tras solo 7 partidos, un gol y tres asistencias con Al-Hilal, los rumores de una posible salida del jugador vienen marcando buena parte de sus tiempos más recientes. Santos, Inter Miami y cualquier otro interesado que pueda aparecer toman nota de las palabras de un entorno que deja caer que la experiencia del ex Barcelona por Oriente Medio llegará pronto a su fin.

CR7 no saldrá a Turquía con Mourinho

La prensa otomana habló de un posible fichaje que es negado ahora mismo por el DT de Fenerbahce. José, tajante sobre poder reencontrarse con CR7: “Las noticias sobre Cristiano Ronaldo son ridículas…Podría venir a Estambul a comer, porque está justo en medio de la carretera entre Arabia Saudí y Portugal. O quizás venga a ver a su viejo amigo José. ¡Podemos comer en mi hotel!”.

Messi y sus grandes elogios al Barcelona

“Es un orgullo muy grande ver cómo está representado ahora mismo el primer equipo. Este Barcelona es espectacular y no me sorprende. No es nada nuevo, ha pasado toda la vida; desde que yo llegué con 13 años al Barça”, dejaba caer el argentino en una entrevista con TV3 y en la previa de un aniversario 125 del club que se celebrará en estas horas. La Pulga no podrá acudir a los festejos por varios compromisos firmados meses atrás.

