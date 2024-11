A la espera de Mascherano, un reconocido DT de la MLS se ofrece para dirigir a Messi en Inter Miami

Inter Miami espera por la llegada de Javier Mascherano. Es el principal apuntado para un proyecto que ya no cuenta con Tata Martino como capitán de barco. A la espera de acontecimientos, un reconocido DT de la MLS se ofrece para dirigir a Lionel Andrés Messi en La Florida. Lleva el soccer de los Estados Unidos desde la década de los 90 e incluso tuvo la suerte de dirigir a campeones como Raúl González Blanco o Marcos Senna.

Giovanni Savarese es el gran protagonista de esta historia. El entrenador venezolano habló en las últimas horas con el Diario de Nueva York para ofrecerse como nuevo DT del Inter Miami. Ex jugador o estratega de entidades como Long Island, New England Revolution, San José, New York Cosmos y Portland, sin filtro alrededor de un cargo que le encantaría tomar. Repetimos que todos los caminos apuntan a un Mascherano que es el máximo candidato.

“La MLS la conozco muy bien. Va a depender de la idea del club y los jugadores. Yo siento que tengo muchas cosas que cubren el check list para poder ser técnico de ese equipo. Hay una base latina que ayudaría teniendo un técnico latino o que sepa hablar español”, empezaba el DT venezolano que ya levantó tres ediciones de la NASL Championship con New York Cosmos e igualmente la Mayor League Soccer del 2020 con Portland.

No dudó en marcarse como uno de los perfiles más idóneos para lo que viene por delante. La salida de Martino deja un vacío que no todos pueden rellenar. Savarese se ofrece: “Hace falta una persona que conozca bien la liga porque creo que debe entender cómo funciona para preparar bien un campeonato completo como hizo el Tata…Yo tuve la suerte de entrenar varios jugadores de alto nivel como Raúl, Marcos Senna, Juan Arango. Siento que puedo ser una persona con un perfil interesante para el club”.

Savarese considera que cumple los requisitos para tomar las riendas del equipo de Messi: IMAGO

¿Cuáles son los números de Savarese como DT? Entre Cosmos y Portland, el DT suma un total de 369 partidos oficiales como primer entrenador. 165 victorias, 100 empates y 104 derrotas, estadísticas de un camino por la MLS donde Giovanni suma un total del 53.75% de los puntos disputados. Se encuentra libre desde el 2023 y a la espera de nuevos retos. Mascherano, si nada se tuerce, será el próximo entrenador de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Inter Miami agradeció a Martino su labor y títulos

Dos torneos ganados, récords de puntos como goles y un equipo más que compacto. Eso consiguió un Tata que se va tras casi 16 meses de éxito en cuanto a rendimiento. Si bien se falló en el objetivo de la MLS Cup, nadie por Miami niega la importancia del rosarino en un proyecto que espera por el Jefecito: “Gracias Tata… El director técnico de Inter Miami CF, Gerardo Martino, anunció hoy que dejará el club por motivos personales. Le agradecemos su compromiso en el club”.

Los números del 2024 para Messi

34 partidos completan un año para el recuerdo de La Pulga. Sus 29 goles, 17 asistencias y un promedio de tantos por encuentro de hasta 0.85 fueron vitales para conseguir títulos como la Supporters Field o la Copa América levantada en Miami en la final ante Colombia. 37 años tiene el rosarino, quien volverá a la actividad en el mes de febrero por Las Garzas.

