Sergio Ramos habló de todo en su primera entrevista exclusiva a los medios españoles. El zaguero disfruta del inicio de su aventura en el Parque de Los Príncipes, donde ya le ha pedido a Kylian Mbappé que se quede. En una charla donde se tocaron varios frentes, el ex capitán de Real Madrid confesó por qué eligió PSG cómo su próximo destino.

Para empezar, aseguró que el equipo francés accedió a sus pretensiones contractuales en todo momento: “El contrato de dos años para mi familia y para mi paz. Y después, el proyecto deportivo. Esto fueron los dos puntos prioritarios. Lo deportivo para cualquiera es convencimiento".

"He vivido una etapa maravillosa en el Madrid. Pero me quedo con todo lo bonito que pasé allí. Es triste abandonar una casa que te dio tanto. He tomado la iniciativa de venir al PSG un equipo con un proyecto que es una realidad. Integrándome, pero me gustan los retos. Sigo manteniendo esa ilusión por seguir ganando”, continuaba Ramos sobre esos motivos que le llevaron a dejar LaLiga para adentrarse en París.

Los ‘culpables’ de su fichaje

El camero se reencontró con varios excompañeros y rivales. Keylor Navas, Hakimi, Neymar, Mauro Icardi y hasta el propio Kylian Mbappé ya le felicitaron por el giro de 180 grados que ha dado a su carrera con 35 años. Si bien todos estos cracks fueron importantes en su decisión, destacó principalmente a la estrella brasileña.

"Con Neymar hemos estado hablando durante seis o siete años. A pesar de que él jugaba en el Barça y yo en el Madrid, siempre hemos tenido una amistad extraordinaria. Esto se aplica a Di María o Keylor, con el que seguí siendo amigo después de su salida del Madrid. Neymar me convenció antes de fichar por el PSG”, finalizaba Ramos sobre quien ha tenido un papel más que importante en el último golpe de los parisinos al mercado.