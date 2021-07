Mercado: Sergio Ramos y su respuesta a si quiere que Mbappé fiche o no por Real Madrid

Sergio Ramos vive su inicio en Paris con un enorme entusiasmo en cuanto a su primera experiencia fuera de España. El zaguero de 35 años atendió a los medio de LaLiga en una charla donde por supuesto, hubo palabras en cuanto a Kylian Mbappé y sus chances de ir a Real Madrid en los próximos meses.

“No me atrevo nunca a decir qué debe hacer alguien, desde mi experiencia podría darle un consejo en privado. Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores. Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal”, contestaba Ramos sobre si les gustaría que Mbappé fuese la próxima gran estrella de Real Madrid a corto plazo.

Llenó de elogios a un futbolista al que ya se enfrentó en varias ocasiones por la Champions League: “No sé lo que tiene en mente Kylian pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores. Yo puedo aportar mi espíritu ganador y si puedo contagiarle eso habrá sido un éxito".

FlorentinoGate

La polémica en Real Madrid y los audios del presidente contras leyendas cómo Iker Casillas o Raúl González Blanco tienen a toda LaLiga por los aires. Al ser preguntado por la crisis que vive su ex equipo producto de las filtraciones realizadas en las últimas horas, el camero se mostró más que tajante.

“La verdad que a día de hoy me mantengo totalmente al margen. Todo lo que sea del Madrid y de Florentino no voy a entrar para crear polémicas. No voy a contestar, lo siento mucho", respondía el defensor central y ex capitán de los Merengues durante los últimos 6 años. Sergio Ramos ya piensa, declara y trabaja por y para PSG.

