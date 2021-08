James Rodríguez vive su momento de mayor incertidumbre en Everton, donde la llegada de Rafa Benítez ha traído de vuelta los fantasmas de la suplencia y la irregularidad para el colombiano. Cómo si supiera lo que se le viene, el cafetero ya comentó en sus redes sociales su deseo de jugar en Italia, donde viene siendo constantemente relacionado con AC Milan para la próxima temporada. Si quiere ser el nuevo 10 de San Siro, el cucuteño tendrá que superar a estos ‘rivales’.

“Rafa Benítez se ha reunido con James Rodriguez para expresarle que no cuenta con el para sus planes en Everton. No cuento contigo y no vas a jugar, le habría dicho el flamante entrenador de los Toffes. Esto ocurrió el primer día de pretemporada, donde tuvieron una reunión tras el entrenamiento”, declaraba Edu Aguirre en el Chiringuito de Jugones.

ver también A James Rodríguez lo quieren mucho en Madrid: el mensaje del capitán del Real

Las informaciones no tardaron en llegar a Italia, donde Calciomercato asegura que Paolo Maldini tiene a James dentro de una lista de candidatos para reemplazar a Hakan Calhanoglu, quien se marcha al rival de barrio a coste cero. El colombiano picaría detrás de dos hombres cuyo físico ha tenido menos problemas que el del cucuteño en el último tiempo.

¿Última chance de ‘salvar’ su carrera?

Nikola Vlasic del CSKA Moscú y Hakim Ziyech serían esos rivales del colombiano para ser el próximo media punta de los Rossoneri, donde James podría retornar a la Champions League luego de unos años para el olvido entre Madrid, Múnich y Liverpool. Eso sí, se especula mucho en tierras italianas sobre el compromiso y actitud del colombiano en cuanto a su profesión. Incluso hay quienes desean que no llegue a San Siro por su historial de lesiones y extrañas ausencias en Everton.

Y es que no quedan dudas que poco a poco, a James se le empieza a cerrar la puerta para regresar a la Elite del fútbol europeo. Atrás quedaron los años donde toda Europa peguntaba por un jugador que no entraría de momento en los planes de Benítez y que tampoco sería la primera opción para ser el 10 del Milan.