Este jueves, nuevamente James Rodríguez fue motivo de noticia en la prensa especializada de España y, todo precisamente porque un mensaje que, de llegada, Rafael Benítez le dio al colombiano sobre su continuidad en el Everton, equipo en el que el futbolista está hace una temporada y el español apenas arriba como director técnico.

De acuerdo con la información del periodista Edu Aguirre, del programa El Chiringuito, el entrenador no contaría con los servicios del Cafetero: “en el primer día de entrenamiento de la pretemporada del Everton, James Rodríguez tiene una reunión con Rafa Benítez en la que el entrenador le dice: “James, no cuento contigo. James, conmigo no vas a jugar”, por lo tanto el jugador está buscando una salida del Everton, a él le encantaría seguir allí, le gusta la Liga inglesa, pero si no va a jugar, necesita buscar una salida. Él quiere jugar, él tiene 30 años, se siente joven y tiene ganas”.

Ese anuncio causa curiosidad debido a que Rodríguez Rubio jugó el pasado domingo un compromiso de carácter amistoso, en torneo de pretemporada en Estados Unidos, entre Everton y Millonarios, precisamente de Colombia; allí el talentoso mediocampista jugó solamente el primer tiempo.

Luego hubo un segundo duelo de pretemporada en la Florida, allí los Toffees jugaron contra Pumas de México, y el volante de 30 años estuvo durante la segunda mitad del partido que terminó con victoria 1-0 a favor de los ingleses.

El periodista añadió además que: “es verdad que James está un poco triste, tanto con el club inglés, como con el entrenador español. Hay una tristeza profunda porque sabe que no se le está tratando bien. Él lo ha dado todo por el Everton y siente que se están filtrando mensajes interesados para que tire la toalla; se le está echando a la gente encima, se están filtrando noticias que no son realidad, que no son verdad, para que James se vaya del Everton”.

James Rodríguez, en pasados días fue del interés del Milan, sin embargo, la negociación por el colombiano no prosperó y siguió bajo la disciplina del Everton, club al que llegó como una gran figura y, con los que tuvo destacados partidos, pero debido a las lesiones no pudo demostrar todo su potencial.