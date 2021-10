Nuevo revés para el debut de Sergio Ramos en PSG: no se entrenó y vuelve la incertidumbre

Los problemas para Sergio Ramos parecen no acabar. Ya han pasado varios meses desde su llegada a Paris Saint-Germain, pero aún se espera por su tan ansiado debut. Lamentablemente, las molestias físicas son un tema de no terminar para el ex Real Madrid. Ahora, cuando parecía que finalmente podría hacer su estreno en París, un nuevo revés provoca más incertidumbre.

Hace sólo 24 horas, el diario Le Parisien aseguraba que el experimentado defensor español podría ser convocado por primera vez para un partido de Ligue 1 (ante Angers el próximo viernes). En este sentido, parecía que nada podía evitar finalmente su debut con PSG, pero todo cambió este miércoles.

Ahora, el citado medio reporta que Sergio Ramos no ha llegado a entrenarse con el resto de sus compañeros durante esta semana y esto hace que su primera convocatoria tenga que esperar. Por lo cual, no estará ante Angers ni tampoco en Champions League ante RB Leipzig el próximo martes. ¿Cuándo podrá debutar en PSG?

Mauricio Pochettino, entrenador del conjunto parisino, no tiene prisa en que Ramos debute en el primer equipo. La prioridad es que se recupere y esté al cien por ciento físicamente para evitar una posible recaída. Así, su recuperación sigue a paso lento y no habrá partidos para él hasta que agarre el ritmo que desea el técnico argentino.

Sergio Ramos, en la presentación de los fichajes a comienzo de temporada (Getty)

El mártirio de Sergio Ramos con las lesiones datan desde el pasado 5 de mayo en adelante. Ese día fue el último en el que estuvo disputando minutos en un partido cuando jugó para Real Madrid en las semifinales de Champions League ante Chelsea. Desde ahí, su físico lo ha tenido a maltraer. Han pasado cinco meses y todavía se hace desear su vuelta a las canchas y más aún su estreno parisino. La incertidumbre vuelve con el español.