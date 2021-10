Sin lugar a dudas el mundo del fútbol se conmocionó luego de que se conociera el fichaje de Lionel Messi por PSG, luego de todo el glorioso pasado que el rosarino cosechó en su paso por Barcelona. Al principio, Mauricio Pochettino no podía creer esa posibilidad.

El director técnico aceptó que las negociaciones con el número 10 de la selección argentina se dieron muy rápido y que solo en cuestión de días se finiquitó su paso del fútbol español a la Ligue 1: "hay que resaltar el trabajo de Leonardo, que, en dos o tres días, fue capaz de gestionar al mejor jugador del mundo, poder ficharlo".

Pero lo más particular que el estratega dijo para El Partidazo, de Cope, fue cuando habló de los acercamientos del club con su compatriota: "a mí me llamó Leonardo y me dijo: 'Está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta?'. Lo bueno fue que llamó para preguntarme. Yo digo: 'Es una pregunta, me está preguntando...' Pensé que era una broma, ¿no? Claro. '¿Qué te parece? Está la posibilidad de que venga Leo. ¿Sí o no?' ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Tengo que manejar la van?".

Y no es un secreto que Messi es una crack en todo el sentido de la palabra, ya que es un grandioso deportista, sino que es 10 puntos en sus relaciones interpersonales con sus compañeros, o bueno, al menos así lo dejó ver el estratega en la larga entrevista que tuvo con el medio español.

"Es una persona que empatiza rápido con todos, con todo el grupo. Tiene el respeto y la admiración de sus compañeros", sentenció el argentino, sobre la estrella que tiene al mando en la institución que tiene inyección económica desde Qatar. Finalizó diciendo que Messi: "tiene buena relación con todos".

Por ahora PSG se concentra en su partido del viernes 15 de octubre, fecha en la que jugará ante Angers, por la jornada 10 del fútbol de Francia. Cabe recordar que son líderes con 27 puntos, y que antes del parón por la ventana FIFA de selecciones cayeron y perdieron su invicto.