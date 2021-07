El verano de Massimiliano Allegri estuvo marcado por los rumores, las reuniones con dirigentes y una contundente decisión alrededor de su futuro. El toscano regresó a Juventus tras unos años sabáticos que estuvieron a punto de terminarse luego de que su nombre fuese puesto en la órbita de Real Madrid para reemplazar a Zinedine Zidane. Esto dijo el toscano sobre sus charlas con Florentino Pérez.

El italiano fue para muchos el primer candidato al banquillo luego de la salida de ZZ tras una temporada para el olvido. En lo que fue la rueda de prensa para presentarle oficialmente cómo nuevo DT de Juventus, dejó en claro que estuvo más que cerca de dirigir a Real Madrid en las últimas semanas.

"Tengo que dar las gracias al Madrid y al presidente por la oportunidad que me dio. Luego reflexioné y elegí a la Juventus. Fue un gesto de amor para un club que me dio mucho y al que me divierte entrenar", explicaba Allegri sobre su decisión de volver a la que fue su casa por 5 temporadas.

El papel de CR7 en su nueva etapa en Turín

A la espera de lo que ocurra con el luso a finales de agosto, Allegri dejó en claro que espera verle mejor que nunca: "Ronaldo es un grandísimo campeón, un jugador extraordinario y muy inteligente. Hablé con Cristiano, le dije que este año es importante, que estoy feliz por verle y que tiene más responsabilidad con respecto a hace tres años".

"Tiene más responsabilidad, además de meter los goles, espero que tenga responsabilidad, regresó con gran condición atlética, luego durante el año habrá una gestión", finalizaba el flamante técnico de la Vecchia Signora sobre un Cristiano Ronaldo cuyo futuro sigue siendo tema de conversación en toda Italia. ¿Te hubiese gustado ver a Allegri en Real Madrid?