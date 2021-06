Real Madrid: el último candidato de Florentino, maestro de Zidane

En Valdebebas no quieren experimentos, o por lo menos eso aseguran desde España. La danza de nombres para dirigir al Real Madrid no para de crecer y tras haberse filtrado los curricumls de Raúl, Antonio Conte y hasta Mauricio Pochettino, Florentino Pérez tendría en carpeta a un tapado. Uno capaz de romper con la maldición en Europa de los Merengues y que fue el autentico maestro de Zidane en el Bernabéu.

Carlo Ancelotti es el último nombre que cubre los diarios españoles para asumir el cargo de primer entrenador. Antón Meana de la Cadena SER comentaba anoche que el italiano ya se encuentra en la mesa de candidatos de Florentino Pérez y su equipo para la próxima temporada: “El Real Madrid se plantea el regreso de Carlo Ancelotti. El equipo madridista sigue peinando el mercado en busca de la mejor opción para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo”.

Contrato y proyecto, los mayores inconvenientes

A sus 61 años, el italiano vive el final de su segunda temporada en Everton, donde tras un gran arranque no pudo meterse en competiciones europeas. Si bien es cierto que desde su hoja de vida (Juventus, Milan, Chelsea, Real Madrid, Bayern) cumple con los requisitos para regresar, la realidad es que ha sido el propio Ancelotti quien en infinidad de ocasiones ha hablado que su carrera pasa por un momento de estabilidad, como cuando se lo contó a la BBC: "Me gustaría quedarme el mayor tiempo posible. Me gustaría estar allí cuando se abra el nuevo estadio. Será un buen logro para mí, por supuesto. Termino contrato en 2024 y pienso en hacer un buen trabajo. Si lo hago, el contrato no se detendrá en 2024, continuará".

Y es que en caso de realmente confiar en el italiano para liderar la revolución, Florentino deberá si o si negociar con un Everton que cuenta con Ancelotti por dos temporadas más. En Inglaterra no quieren ni oír hablar de rumores en pleno momento de planeación de la próxima campaña.

¿Sus números por Madrid? 119 partidos repartidos en 89 victorias, 14 empates, 16 derrotas, una Champions, una Copa del Rey, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa entre 2013 y 2015, cuando Zinedine Zidane era su segundo entrenador.

