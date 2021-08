El astro portugués no deja de ser noticia en el presente mercado de pases en Europa. Y de acuerdo con información de medios de comunicación en el Viejo Continente, la relación del luso con la dirigencia de Juventus no es la mejor.

Cristiano Ronaldo vuelve a ser portada de la prensa europea debido al momento que atraviesa con su club, Juventus, y con los dirigentes de la institución de Turín. Recientemente el conocido CR7 tuvo acción con su equipo y fue de la partida, pese a que no anotó gol.

La situación económica que pasan los equipos europeos, luego del año de la pandemia también es un mal que aqueja a la Juventus, equipo en el que está el luso, quien no estaría de buen ánimo y hasta estaría pensando en abandonar el equipo al que llegó luego de su gran paso por el Real Madrid.

Por esa razón, el diario Marca de España realizó un informe sobre los posibles destinos y los motivos por los cuales el jugador está en tire y afloje, con los directivos y posiblemente con el cuerpo técnico del equipo, al que recientemente llegó Massimiliano Allegri, que tomó al plantel por segunda vez.

EL nuevo director de operaciones del club, Paolo Morganti, a su arribo encontró un complejo contexto, en cuanto a lo económico por parte del elenco Bianconero. Las cifras no son las mejores luego de un año en el que no triunfaron en la Serie A y fuera de eso no ganaron dinero por ingreso de público a los estadios; cabe recordar que Italia fue uno de los países más agobiados por la pandemia del covid-19.

Desde el medio de comunicación comentaron cómo estarían las cosas con equipos posiblemente interesados por Cristiano Ronaldo. Incluso, clubes que le parecen buena opción al luso que estuvo con se selección en la pasada Eurocopa de naciones.

Real Madrid

“Meses atrás intentó un acercamiento para su posible regreso al Real Madrid, pero por el Bernabéu no dieron opción a realizar movimiento alguno”, indican en el medio. CR7 es una de las glorias del cuadro blanco de la capital española, sin embargo, esa relación parece estar muerta.

PSG

“La llegada del argentino a París ha cerrado la puerta del Parque de los Príncipes. Al margen, el delantero no ha recibido propuesta alguna que haya considerado interesante”, si bien es cierto que los propietarios de este club tienen buena cantidad de dinero, lo que no se sabe es si les darían sus números para tener a los dos hombres que han protagonizado un mano a mano, en el último tiempo, por saber quién es mejor.

Manchester United

“El United también pareció llegar a interesarse por el delantero, pero ahora mismo la preocupación por Old Trafford es solucionar el futuro de Pogba, bien renovando o bien preparando su salida del club”, además los Red Devils, recientemente, hicieron una inversión fuerte por Jadon Sancho.