La vida de Christian Eriksen dio un giro de 180 grados desde ese desmayo en la Eurocopa que rozó la tragedia en el mundo del fútbol. El futbolista danés de 29 años continúa realizándose estudios en Milan mientras Inter vive una complicada situación económica que podría definir el futuro del volante. FIFA está más atenta que nunca.

Desde el portal especializado Calcio Finanza analizaron el duro presente económico por el que pasa el campeón de la Serie A. Las ventas a lo largo el verano y las reducciones en el sueldo de los jugadores no han bastado para evitar una sangría de cientos de millones donde el fondo del presidente Steven Zhang empieza a estar más cuestionado que nunca. En un contexto donde el futbolista danés sigue cobrando su contrato (el más alto del plantel) a pesar de no poder estar a la par de sus compañeros, los Nerazzurri saben que no podrán sostenerle por siempre.

Seguro FIFA

El máximo ente del fútbol se hace cargo desde el incidente en la Eurocopa de los 7.5 millones de euros que acordó el jugador con Inter, aunque en algún momento dicha operación se cortará. Las normas dejan en claro que si un futbolista se lesiona durante una competición del organismo, será este quien la asuma la ficha hasta que el jugador pueda volver a entrenarse con normalidad. Con el equipo de Milan más comprometido que nunca en los números, desde Calcio Finanza aseguran que tarde o temprano, Eriksen tendría que abandonar Italia.

En caso de que se dé una recisión de contrato, FIFA tendría que colaborar con el jugador para que pueda volver a encontrar empleo. Ajax parece ser el lugar el más apropiado teniendo en cuenta las normativas que permiten a quienes sufrieron paradas cardiacas jugar en los campos de la Eredivise. Christian Eriksen se recupera y es lo más importante, pero habrá que ver ahora hasta que punto puede mantenerle Inter de Milan cuando el seguro se venza.