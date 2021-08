Paris Saint-Germain continúa siendo una fiesta luego de la confirmación del arribo de Lionel Messi al equipo. El argentino se suma al plantel de Mauricio Pochettino en uno de los fichajes más grandes de la historia y compartirá cancha con estrellas de la talla de Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Ángel Di María, entre otros.

Con la ausencia de los jugadores que están poniéndose a punto tras sus vacaciones, PSG consiguió igualmente marcar una buena cantidad de goles en el triunfo por 4-2 ante Estrasburgo en la primera fecha de la Ligue 1. El poderío ofensivo quedó demostrado y todavía falta que debuten algunas figuras.

Thierry Henry se animó a dar su opinión acerca de las chances de PSG en esta temporada. El ataque no es lo que lo preocupa, si no que son los goles en contra los que cree que pueden complicar a los dirigidos por Pochettino en la búsqueda de títulos.

"Cuando se tienen jugadores sobrehumanos, se torna todo más fácil. Pero viendo la evolución de PSG en este momento, sufren demasiados goles para mi gusto. Es verdad que no contó con algunos jugadores, que no estaban disponibles. Pero el equilibrio es lo más importante. Hablamos siempre de grandes jugadores de ataque, pero se precisa equilibrio", explicó el ex delantero francés.

Y luego comparó a este equipo con el tridente que integró en el Barça: "Las personas hablan mucho de aquel equipo de Barcelona, donde jugué con Messi y Eto'o. Pero se olvidan de remarcar que no sufríamos muchos goles. En general, los equipos que no sufren muchos goles, no están lejos de los títulos. Inclusive, de la Champions".