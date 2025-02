Manchester United prepara una oferta de más de 100 millones de euros por Julián Álvarez y Atlético de Madrid ya decidió qué hacer

El futuro de Julián Álvarez vuelve a encontrarse en debate. Todo ello gracias a diversas informaciones que apuntan a cómo Manchester United se encuentra más que interesado en contratar los servicios del argentino a corto plazo. Incluso se habrían realizado ya diversos sondeos pensando en desembolsar sumas cercanas a los 120 millones de euros para Atlético Madrid. Hay respuesta del equipo de Diego Pablo Simeone.

OK Diario es el responsable de una información que llega únicamente ocho meses después de que el argentino arribase a la capital española tras dejar Manchester City por 75 millones de euros fijos y otros 20 en variables. Los Diablos Rojos del Reino Unido se habrían comunicado con diversos emisarios y directivos de Atlético de Madrid para ofertar sumas cercanas a los 120 millones de euros en el verano del 2025 y por Julián Álvarez. La respuesta fue un no rotundo.

Atlético de Madrid no cuenta con las urgencias financieras de otros años. Pese a la gran inversión realizada por el conjunto de Simeone en el verano, no podemos olvidar que esta justamente llega tras años de varios recortes y de apenas haber desembolsado en las campañas previas. Se asegura que los colchoneros no tienen la intención de dejar salir a Julián Álvarez por ninguna cifra. A todo esto se le suma por supuesto como la posible marcha de Antoine Griezmann rumbo a la MLS complicaría más el panorama ofensivo. Puerta cerrada.

Y no le faltan motivos Atlético Madrid para rechazar dichas sumas de dinero. En apenas 34 partidos, Julián Álvarez ya suma 17 goles y 3 asistencias con una camiseta que buscaba un delantero de peso desde hace varias campañas. Su fichaje es entendido por el Estadio Metropolitano como una operación a largo plazo e igualmente como un activo para competir frente a las principales potencias del fútbol europeo. Llevárselo al Manchester United supone reforzar a un rival.

Julián Álvarez, intocable para Simeone y Atlético Madrid: GETTY

A todo esto se le suma el hecho de que Julián Álvarez también dejó el Reino Unido por cuestiones extra futbolísticas. El argentino nunca ha negado el deseo por vivir en un clima más amable que el que se encuentra en la Premier League de Inglaterra. Afirman que no tiene ningún deseo de moverse de Madrid a corto plazo y que Atlético ya rechazó 120 millones de euros de Manchester United. Para Simeone y los directivos rojiblancos, La Araña no tiene precio.

