Ruidíaz decidió, se queda en Perú y no fichará ni por Universitario ni por Boys

Todo hace indicar que Raúl Ruidíaz decidió su nuevo club y no será Universitario. Terminando así con todos los rumores que se habían creado sobre su futuro, el delantero de Perú llegaría a un club de la Liga 1 para la temporada 2025. Así lo reveló el reconocido portal Transfermarkt en una de sus más recientes publicaciones. El medio deportivo dejó en claro que el atacante no fichará por el plantel merengue, y quizá nunca lo haga.

Sucede que desde la interna de Universitario parece que no quieren el regreso de Raúl Ruidíaz. Ante esto, el delantero dejó en evidencia su malestar en varios programas de televisión y ahora vería cómo su situación no tiene ninguna forma de avanzar con el cuadro crema. Si bien no se han confirmado nombres, el Diario Trome se aventuró a mencionar que Andy Polo no quiere a la ‘Pulga’ en el plantel.

Más allá de esa situación, Raúl Ruidíaz sabe que no puede seguir esperando más tiempo a Universitario y por eso habría llegado a una conclusión. Según el medio deportivo Transfermarkt, el delantero tendría todo arreglado para fichar por Sporting Cristal, club que disputará la Copa Libertadores 2025 desde la fase de grupos y que, en ese sentido, debe reforzarse con un atacante más.

¿En qué club jugará Raúl Ruidíaz en el 2025?

Raúl Ruidíaz jugando para Seattle Sounders, último club en el 2024. (Foto: Getty Images)

El punto de equilibro es el sueldo de Raúl Ruidíaz, al que sí llegaría Sporting Cristal respecto a Universitario. Con este punto afinado, la ventaja de disputar Copa Libertadores 2025, el hambre de ser campeón de la Liga 1 de Perú y, quizá lo más importante, pero menos mencionado, el hecho de alguna forma vengarse del plantel que no lo quiso cuando hizo todo el esfuerzo por llegar.

Si finalmente el fichaje de Raúl Ruidíaz a Sporting Cristal se da, el delantero llegará a su segundo club del fútbol peruano en Primera División tras estar en los cuadros de FBC Melgar y Universitario de Deportes. Hay que recordar que con el cuadro crema se coronó dos veces campeón nacional de Perú y en una ocasión ganó el Torneo Apertura en la temporada 2016.

¿Por qué Universitario no quiere a Raúl Ruidíaz?

Según el Diario Trome, Universitario no quiere contar con Raúl Ruidíaz pues otro jugador del actual plantel estaría haciendo esfuerzos para que no llegue. Según el medio, Andy Polo no desea que Raúl Ruidíaz regrese a la institución crema.

¿Qué edad tiene Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz tiene 34 años para la temporada 2025. Con roles importantes en cuadros de México y de la MLS, el principal objetivo del delantero era regresar a Universitario para lograr el tricampeonato de la Liga 1 de Perú, situación que al final no se dará.

