A días de la vuelta con Real Madrid, Pep Guardiola elige al sucesor de Kevin De Bruyne y cuesta 150 millones de euros

Manchester City ya piensa en el partido de vuelta frente a Real Madrid, pero también en un mercado de fichajes donde la mega inversión realizada por Pep Guardiola en el mes de enero ni mucho menos será el final del cambio de era que se toma su equipo. Aseguran que el catalán ya busca al sucesor de Kevin De Bruyne de cara a la próxima temporada y que éste puede costarle montos cercanos a los 150 millones de euros. La Casa Blanca del fútbol apunta a ser el gran rival en este sentido.

En Alemania no dudan: Manchester City y Real Madrid van por Florian Wirtz. El talentoso media punta del Leverkusen de Xabi Alonso ha sido prácticamente descartado por Bayern Múnich de cara a la próxima temporada. BILD sitúa a tanto el equipo de Guardiola como de Carlo Ancelotti como los principales interesados en un futbolista que a sus 21 años ya cuenta con una valoración en su club cercana a 150 millones de euros y que se encuentra amarrado contractualmente al vigente campeón de la Bundesliga hasta el verano del 2027.

“Somos un equipo viejo. De Bruyne tiene 34, Gundogan tiene 33, Kovacic… No tenemos reemplazos para ellos, juegan muchos minutos. Por eso estamos tan agradecidos por lo que hacen, esa es la realidad”, analizaba Guardiola en relación con el momento de forma que vive su equipo tras un mercado de fichajes donde se invirtieron más de 200 millones de euros. Tras casi una década en el Etihad, llega la hora de cambiar de nombres y funciones alrededor de un sistema de juego intocable y donde la frescura física se hace vital.

Wirtz es la gran sensación del fútbol alemán en estas fechas. Leverkusen rompió su maldición en la Bundesliga durante la temporada pasada y con un rendimiento absolutamente gravitacional de un jugador que ya es internacional con Alemania. Canterano del equipo de Xabi Alonso, suma ya 185 partidos, 56 goles y 59 asistencias en una entidad que entiende que más pronto que tarde habrá que abrir las puertas a su salida. Manchester City y Real Madrid esperan.

Wirtz, la obsesión de Real Madrid y posible sucesor de De Bruyne en Manchester City: GETTY

Pero ojo porque ni mucho menos hablaríamos de la primera vez donde ambos gigantes chocan en el mercado. Jude Bellingham y su llegada al Real Madrid no puede entenderse sin la victoria de los merengues sobre Manchester City en la operación. Las ofertas cercanas a los 130 millones de euros entre traspaso y bonus al Borussia Dortmund terminaron de inclinar la balanza alrededor de los españoles. Se dice en Alemania que Guardiola continúa buscando al reemplazante de un Kevin De Bruyne que sigue sonando por la MLS.

De Bruyne, tajante sobre el futuro

“No estoy muy obsesionado con las cosas ahora mismo. Sé que la gente me hará preguntas sobre esto, pero no hay mucho que pueda decir, no ha habido muchas conversaciones, así que estoy bien, estoy feliz, solo quiero volver a jugar un buen fútbol y el futuro ya veremos…No tengo prisa, así que no me siento incómodo en mi situación. Habrá conversaciones y, si no, será mi último año en Manchester. No estoy preocupado”, reflexionaba el belga a lo largo de las últimas semanas sobre un contrato que termina el 30 de junio del 2025 en Manchester.

Los números de Kevin De Bruyne en Manchester City

Hablamos sin ninguna duda de uno de los fichajes más importantes de la era moderna del club. Su arribo desde Wolfburgo allá por el verano del 2016 cambió la Premier League como la conocemos. Hasta la fecha Manchester City ha disfrutado de sus prestaciones en 405 oportunidades. Todo ello de la mano de 104 goles y 174 asistencias que han acompañado un total de 19 títulos. Resalta por supuesto la Champions League del año 2023 en Estambul y las 5 ediciones de la liga ganadas de la mano de Pep.

