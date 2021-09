Sin lugar a dudas el proyecto de PSG, tras la inyección económica de los qataríes ha dado sus frutos, al menos en el ámbito local. Ese es un modelo que quiere emular el príncipe de Camboya, esta vez con Saint-Étienne, uno de los clubes más tradicionales de la Ligue 1.

Norodom Ravichak, hace parte de la realeza de Camboya, un país del sudeste asiático, pero en el que está el hombre que considera tener el poder adquisitivo para devolver al club a los lugares de privilegio en los cuales estuvo hace unos cuantos años en el balompié Galo.

En entrevista con RFI, el príncipe camboyano manifestó que: “es verdad que me he ofrecido como candidato para comprar el Saint-Étienne. No vengo aquí para realizar una operación financiera. Quiero invertir a largo plazo y encargarme de cuidar del Saint-Étienne”.

Todo parece indicar que el miembro real de Camboya le gusta y parecer interesarle mucho intervenir en el proyecto del club, “si nos entendemos, aportaré los medios financieros suficientes para que cumplan sus ambiciones y hacer del Saint-Étienne de volver a sentir el esplendor de otros años”.

Y es que pese a que la institución, en la presente Liga de Francia no pasa pro su mejor momento; el elenco es uno de los históricos de la competición. PSG ha crecido y ha sumado títulos locales en el último tiempo, pero antes del crecimiento de los parisinos, Saint-Etienne ostenta el lugar de máximo campeón de ese fútbol, con diez campeonatos ligueros. Por su parte de los de la capital tienen nueve estrellas, a una de los verdes.