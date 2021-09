Un excompañero no duda: "Lionel Messi gana la Champions y vuelve al Barcelona"

Su salida del Camp Nou supuso un terremoto sin precedentes en el fútbol mundial. Cuesta todavía decir que Messi no juega más para un Barcelona donde su presencia se echa de menos con cada encuentro que pasa en la ciudad condal. Un excompañero del rosarino tuvo la más ambiciosa predicción y aseguró que en caso de ganar la Champions League con PSG, Lionel retornará a la fue su casa por 20 años.

La Liga de Campeones fue justamente uno de los motivos del zurdo para elegir París como su próximo destino a los 34 años. El proyecto de los cataríes convenció al rosarino a la hora de elegir club por primera vez en su carrera. Messi buscará cortar esa racha de casi 7 años sin poder levantar el torneo de club más importante del fútbol mundial.

En una charla con ESPN , el vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme se deshizo en elogios hacía el rosarino y aseguró que lo ve de vuelta en Barcelona en un futuro no tan lejano: “Tenemos la suerte de tener al mejor jugador del mundo, que cada diciembre el 22 o 23 está en Rosario y que después el 3 de enero estaba jugando la Copa del Rey sin entrenar. Marcaba tres goles a un equipo de Tercera en Copa y al fin de semana siguiente lo hacía contra el Madrid. Lo hizo quince años todos los años”.

"Ojalá que Messi en París siga disfrutando. No sé si es raro, pero todos estamos ilusionados verlo disfrutar con Mbappé y Neymar. Si no ganan la Champions ahora, no la ganan más. Estoy seguro de que Messi se retirará en el Barcelona. Creo que Messi ganará la Champions con PSG y se retirará en Barcelona, espero que sí”, afirmaba un Riquelme cuyas declaraciones ya llegaron a Europa, donde más de uno se frota las manos con sus predicciones.