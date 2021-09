Zorya y Roma se verán las caras HOY jueves 30 de septiembre, por la Fecha 2 del Grupo C de la UEFA Conference League. Conoce a qué hora, cómo y por dónde ver EN VIVO el encuentro.

VER EN VIVO FC Zoryá Lugansk vs. AS Roma por la UEFA Conference League: Hora y canal de TV

En el Slavutych Arena, FC Zoryá Lugansk y AS Roma se enfrentarán HOY jueves 30 de septiembre, en la apertura de la 2° jornada del Grupo C de la UEFA Conference League 21/22. El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica (excepto Brasil) por Star+, en México a través de ESPN 2, y en Estados Unidos por la señal de Paramount+.

+ UEFA Conference League: Qué es, por qué se creó y por dónde ver sus partidos en vivo. ¡Entérate!

+ FC Zoryá Lugansk vs. AS Roma: ¿Cómo llegan al partido por la UEFA Conference League?

El conjunto ucraniano llega a este compromiso tras caer por 2-1 ante BodoGlimt en condición de visitante en el debut, quedando así en la 3° posición del grupo. Por su parte los italianos, que cuentan con futbolistas latinoamericanos como el argentino Federico Fazio y el uruguayo Matías Viña, vienen de derrotar por 5-1 al CSKA Sofía, y se ubican en el 1° lugar.

+ FC Zoryá Lugansk vs. AS Roma: ¿A qué hora, cómo y por dónde ver EN VIVO por la UEFA Conference League?

El partido FC Zoryá Lugansk vs. AS Roma se llevará a cabo HOY jueves 30 de septiembre, en el Slavutych Arena, por la Fecha 2 del Grupo C de la UEFA Conference League 21/22.

Horario y TV por país:

Argentina: 13.45 horas por Star+

Uruguay: 13.45 horas por Star+

Brasil: 13.45 horas por ESPN

Chile: 13.45 horas por Star+

Bolivia: 12.45 horas por Star+

Paraguay: 12.45 horas por Star+

Venezuela: 12.45 horas por Star+

Colombia: 11.45 horas por Star+

Ecuador: 11.45 horas por Star+

Perú: 11.45 horas por Star+

México: 11.45 horas por ESPN 2

Estados Unidos: 09.45 PT / 12.45 ET horas por Paramount+

España: 18.45 horas por M. Liga de Campeones 2 y M. Liga de Campeones 7