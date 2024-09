Hay novedades de peso por una Premier League de Inglaterra donde Roma, Paulo Dybala y un gigante en horas bajas esperan por novedades. La noticia llega gracias a los deseos de Dan y Ryan Friedkin, propietarios de La Loba del Roma, de llegar al fútbol inglés con la compra de un gigante que busca tanto dinero como buenas sensaciones tras varios años luchando con el descenso. Esta es la fórmula que en un futuro puede terminar con La Joya lejos del Calcio.

Medios ingleses confirmaban todo anoche, los Friedkin han llegado a un acuerdo con el magnate Farhad Moshiri para convertirse en los nuevos accionistas mayoritarios del Everton. El club de Liverpool, luchando por el descenso en estas horas, buscaba nuevos mandamases tras varios cursos perdiendo tanto dinero como prestigio en la Premier. El grupo norteamericano superó la oferta de Textor para adquirir el 94% de las acciones de los Toffees. Llevar a Dybala más adelante no puede descartarse,

“Ansiamos dar estabilidad al club y compartir nuestra visión para su futuro, incluida la terminación del nuevo Everton Stadium en Bramley-Moore Dock…Nos complace haber llegado a un acuerdo para convertirnos en custodios de este icónico club de fútbol”, reza el comunicado emitido en las últimas horas para confirmar la operación. A partir de este momento nace un nuevo grupo de clubes en Europa y donde llevar los mayores activos al mismo lugar sería el camino más previsible a creer.

Debemos entender el contexto que puede terminar con Paulo en Reino Unido. Que los dueños de Roma compren al Everton, gigante en horas bajas y con problemas en el descenso, hará que ambos clubes hagan parte del mismo grupo. Como ocurre con los City Group o el PSG-Group en Braga, podrían mover a Dybala cuando quieran al Reino Unido para potenciar las filas de un equipos con apenas una unidad de 15 en este inicio de temporada.

Everton es uno de los colistas de la Premier League con apenas un punto de 15: IMAGO

No es la primera vez que el futuro de Dybala se muestra con posibilidades de cambiar. Arabia saudita buscó al argentino en todo el verano y no olvidemos que este tenia apenas una cláusula de 12 millones de euros para clubes lejanos al Calcio. La operación Roma-Everton se encuentra cerrada, los Friedkin llegan a la mejor liga del y veremos como cambia esto el proyecto ideado alrededor de La Joya en la capital de Italia. The Athletic en Reino Unido habla que a corto plazo, por Everton tienen una deuda de 600 millones de euros a resolver.

Los números de Dybala en Roma

El argentino llegó a la capital italiana en el verano del 2022 para comandar un proyecto que no termina de pelear de lleno con los gigantes del norte. 78 partidos, 34 goles y 18 asistencias más parte, Paulo acumula de momento cero títulos con una entidad que pasa a ser multipropiedad y que veremos como muta a partir de lo ocurrido en el Reino Unido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Dybala en Roma?

30 de junio del 2025 es ahora mismo el final del primer vínculo contractual del argentino por la ciudad de Roma. Tras las salidas de José Mourinho o Daniele De Rossi, La Loba asume ahora mismo un nuevo ciclo bajo el mando de Ivan Jurić. El ex Torino ya debutó con victoria el pasado fin de semana con un 3-0 sobre Udinese. Dybala de penalti a los 49, uno de los goles de dicha fecha.